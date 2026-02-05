Μυστηριώδης ασθένεια χτυπά τουρίστες στο Κάμπο Βέρντε: Νοσούν και πεθαίνουν μετά τις διακοπές

Μετά τον θάνατο τεσσάρων Βρετανών τουριστών και εκατοντάδες αναφορές για σοβαρές ασθένειες, οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν σημάνει συναγερμό για την ανησυχητική έξαρση λοιμώξεων στο Κάμπο Βέρντε στη Δυτική Αφρική, ενώ οικογένειες θυμάτων προειδοποιούν ότι η αδιαφορία για βασικούς κανόνες υγιεινής μπορεί να αποβεί μοιραία.

Η οικογένεια ενός θύματος απευθύνει δραματική έκκληση προς όλους τους τουρίστες που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στο Κάμπο Βέρντε να λάβουν σοβαρά υπόψη τις υγειονομικές προειδοποιήσεις, ενώ και η αρμόδια υγειονομική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου εκδίδει προειδοποιήσεις για τις ασθένειες.

Τέσσερις Βρετανοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2025, αφού αρρώστησαν μετά από ταξίδι στον δημοφιλή χειμερινό προορισμό στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής, ενώ συνολικά 6 έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία 2 χρόνια. Οι δικηγόροι ισχυρίζονται ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι ανέφεραν ότι αρρώστησαν μετά την επίσκεψή τους στη χώρα.

Η 64χρονη Karen Pooley, από το Γκλόστερσιρ, αρρώστησε κατά τη διάρκεια διακοπών στο Κάπο Βέρντε τον περασμένο Οκτώβριο. Ενώ ήταν άρρωστη, γλίστρησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και έσπασε το πόδι της. Μετά από τέσσερις ημέρες σε κλινική μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Τενερίφη και πέθανε την επόμενη ημέρα.

Η κουνιάδα της, δήλωσε στο Sky News ότι η Κάρεν «έζησε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της με φρικτούς πόνους». «Είμαστε συντετριμμένοι. Ακόμη δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Είμαι θυμωμένη και θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα συμβεί σε κανέναν άλλο», πρόσθεσε.

Ο μεγαλύτερος αδελφός της, τόνισε: «Ακόμη και ένας θάνατος είναι πάρα πολύς. Αν συνεχιστεί έτσι, πόσοι ακόμη θα υποφέρουν; Θα προέτρεπα τον κόσμο να το σκεφτεί πριν κλείσει ταξίδι. Κι αν τελικά πάει, να κάνει εκτενή έρευνα και να εξασφαλίσει επαρκή ασφάλιση».

Αυτή την εβδομάδα, άλλοι 200 τουρίστες δήλωσαν ότι αρρώστησαν σοβαρά μετά το ταξίδι τους στο Κάπο Βέρντε, ανεβάζοντας στους 1.700 τον αριθμό όσων κινούν νομικές διαδικασίες κατά της τουριστικής εταιρείας TUI.

Νέα στοιχεία από την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δείχνουν ότι τα κρούσματα σιγκέλλωσης (λοίμωξη του γαστρεντερικού) μειώνονται μετά την έξαρση του φθινοπώρου, ωστόσο τα περιστατικά σαλμονέλας συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η επικεφαλής επιδημιολόγος της UKHSA, Χάνα Τσαρλς, ανέφερε ότι 158 περιστατικά έχουν συνδεθεί με την έξαρση από τον Οκτώβριο του 2025, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 112 αφορούσαν άτομα που είχαν ταξιδέψει στο Κάπο Βέρντε την εβδομάδα πριν αρρωστήσουν.

Όπως σημείωσε, τα νέα κρούσματα μειώνονται εβδομαδιαία, ένδειξη ότι η έξαρση ενδέχεται να υποχωρεί, όμως καταγράφεται παράλληλα αύξηση σε λοιμώξεις απόο σαλμονέλα που σχετίζονται με ταξίδια στην περιοχή.

Οι ειδικοί καλούν τους ταξιδιώτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Δεν λέμε να μην ταξιδεύετε στο Κάπο Βέρντε», τόνισε η Τσαρλς. «Αλλά είναι ευθύνη μας να ενημερώνουμε για τους κινδύνους και για το πώς μπορούν να μειωθούν».

Συνιστά, μεταξύ άλλων, κατανάλωση φαγητού που έχει μόλις μαγειρευτεί, να αποφεύγονται σαλάτες και φρούτα ή ωμά λαχανικά σαλατών που ενδέχεται να έχουν πλυθεί με μη ασφαλές νερό, κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, αποφυγή πάγου στα ποτά και σχολαστικό πλύσιμο χεριών.

Ο δικηγόρος Τζατίντερ Πολ, από τη νομική εταιρεία Irwin Mitchell, δήλωσε ότι συνεχίζουν να λαμβάνουν αναφορές από ταξιδιώτες που νόσησαν σοβαρά μετά από διακοπές στο Κάμπο Βέρντε. «Οι μαρτυρίες για τα συμπτώματα και για το πώς καταστράφηκαν οι διακοπές τους είναι ανησυχητικά παρόμοιες. Οι γαστρεντερικές λοιμώξεις δεν πρέπει ποτέ να υποτιμώνται, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμες επιπλοκές ή ακόμη και σε θάνατο», τόνισε, καλώντας tour operators και αρχές να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για τα ζητήματα υγιεινής στα νησιά.

Η TUI δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού, ωστόσο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι διερευνά πλήρως τις καταγγελίες και διασφαλίζει ότι οι πελάτες που αρρωσταίνουν στις διακοπές λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Κάπο Βέρντε ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η χώρα παραμένει μία από τις ασφαλέστερες στην Αφρική σε θέματα υγείας.

Πρόσθεσε ακόμη ότι πρόκειται για νομικές διαδικασίες που στρέφονται κατά ιδιωτικών εταιρειών και ότι δεν θα πρέπει μεμονωμένες καταγγελίες να χρησιμοποιούνται για να πλήξουν την εικόνα του εθνικού συστήματος υγείας και της χώρας.