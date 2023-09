Σε εξέλιξη είναι η επίθεση που εξαπέλυσε ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν για την κατάληψη του θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ με την διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις, τη Γαλλία να ζητάει έκταση σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΗΠΑ και τη Ρωσία να δηλώνει «ανήσυχη» για την κατάσταση στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στον θύλακα αυτόν το Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Πασινιάν, τη Ναζελί Μπαγντασαριάν, ο Πασινιάν και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν υπογράμμισαν ότι είναι «απαράδεκτη» η προσφυγή στη βία και τόνισαν ότι είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθούν οι διεθνείς μηχανισμοί αποκλιμάκωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Αρμένιο πρωθυπουργό ότι θα ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να συζητηθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Καύκασο.

Η Ρωσία είναι «ανήσυχη» από τη «βίαιη κλιμάκωση» της κατάστασης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, όπου το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση κατά Αρμενίων αυτονομιστών και η Μόσχα προσπαθεί να φέρει ξανά το Γερεβάν και το Μπακού «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Το βασικό είναι να πείσουμε το Γερεβάν και το Μπακού να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» και να «αποφευχθούν ανθρώπινες απώλειες», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

The aftermath of the shelling of residential areas in Nagorno-Karabakh by the Azerbaijani Armed Forces.



Video: Armenian state agency Armenpress#NagornoKarabakh #Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/SPfRb5bXyh