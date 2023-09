Τουλάχιστον 25 είναι οι νεκροί και 138 οι τραυματίες, οι 29 εκ των οποίων είναι άμαχοι, από τις εχθροπραξίες που έχουν ξεσπάσει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ από την επίθεση του στρατού του Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμένιων αυτονομιστών.

Ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε απόψε (19.9.2023) ότι κατέλαβε περισσότερες από 60 θέσεις των αυτονομιστών Αρμενίων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, την ώρα που ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών και των τραυματιών.

«Περισσότερες από 60 θέσεις μάχης των (σ.σ. αυτονομιστικών) αρμενικών δυνάμεων είναι πλέον υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεών μας» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, ο Ανάρ Εϊβάζοφ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Από τη μεριά του, ο Γκεγάμ Στεπανιάν, Αρμένιος αυτονομιστής αξιωματούχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανακοίνωσε στο Twitter ότι κατά τις επιχειρήσεις αυτές σκοτώθηκαν 25 άνθρωποι και λίγο αργότερα πρόσθεσε ότι τραυματίστηκαν άλλοι 138, εκ των οποίων οι 29 είναι άμαχοι.

Η Γαλλία, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα, ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συνεδριάσει εκτάκτως την Πέμπτη με θέμα την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν βαθιά για τις στρατιωτικές ενέργειες του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και καλούν το Μπακού να τις σταματήσει αμέσως, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

«Αυτές οι ενέργειες επιδεινώνουν μια ήδη φρικτή ανθρωπιστική κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και υπονομεύουν τις προοπτικές ειρήνευσης» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Κάνουμε έκκληση για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και για την έναρξη διαλόγου μεταξύ του Μπακού και των εκπροσώπων του πληθυσμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την προσφυγή στη βία.

Ταραχές ξέσπασαν σήμερα το βράδυ στο Γερεβάν μεταξύ αστυνομικών που προστατεύουν την έδρα της αρμενικής κυβέρνησης και διαδηλωτών, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν εναντίον των Αρμενίων αυτονομιστών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν αρμενικά ΜΜΕ.

Ο κλοιός της αστυνομίας, ο οποίος έγινε στόχος ρίψης μπουκαλιών, αντιστεκόταν απόψε σε ένα πλήθος διαδηλωτών που προσπαθούσε να τον παραβιάσει για να μπει στο κτίριο. Από τη μεριά της, η αστυνομία έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

