NATO: Ξεκίνησε η αποστολή «Arctic Sentry» για την άμυνα της Αρκτικής με φόντο τις απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία

Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων που προκλήθηκαν τους τελευταίους μήνες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να καταλάβουν στρατιωτικά την Γροιλανδία, το NATO ενεργοποιήθηκε για να «ρίξει τους τόνους» στην περιοχή.

Ειδικότερα, το NATO ανακοίνωσε σήμερα (11.02.2026) ότι ξεκίνησε, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την εκτόνωση των εντάσεων από τις επεκτατικές βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αποστολή για να ενισχυθεί η παρουσία της Συμμαχίας στην Αρκτική.

Η νέα αποστολή με την ονομασία Arctic Sentry (Αρκτικός Φρουρός) θα συντονίσει την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία των νατοϊκών συμμάχων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών γυμνασίων της Δανίας, όπως η Arctic Endurance (Αντοχή Αρκτικής) για τη Γροιλανδία, ανακοίνωσε το στρατιωτικό αρχηγείο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

NATO launches Arctic Sentry to ensure security in the Arctic and High North



❝Arctic Sentry underscores the Alliance’s commitment to safeguard its members and maintain stability in one of the world’s most strategically significant areas❞ – Supreme Allied Commander Europe pic.twitter.com/rcoU747mXp — NATO (@NATO) February 11, 2026

«Η Arctic Sentry υπογραμμίζει τη δέσμευση της Συμμαχίας να προστατεύσει τα μέλη της και να διατηρήσει τη σταθερότητα σε μια από τις πιο στρατηγικά σημαντικές και περιβαλλοντικά δύσκολες περιοχές στον κόσμο», δήλωσε ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του NATO στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πτέραρχος, Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

«Θα αξιοποιήσει τη δύναμη του NATO για να προστατεύσει το έδαφός μας και να διασφαλίσει ότι η Αρκτική και ο Απώτατος Βορράς παραμένουν ασφαλείς», συμπλήρωσε.

Το NATO ξεκίνησε τον σχεδιασμό της αποστολής μετά τις συνομιλίες του Τραμπ και του γενικού γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε, στο Νταβός τον περασμένο μήνα, στο αποκορύφωμα της κρίσης γύρω από τη Γροιλανδία, που πυροδοτήθηκε από την επιμονή του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έπρεπε προσαρτήσουν αυτό το τεράστιο νησί της Αρκτικής, που είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, χώρας μέλους του NATO.

Ρούτε Τραμπ συμφώνησαν ότι το NATO θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία της Αρκτικής, ενώ η Δανία, οι ΗΠΑ και η Γροιλανδία θα πραγματοποιήσουν περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τη Γροιλανδία.

Σημαντική ανάπτυξη βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων

Νωρίτερα σήμερα (11.02.2026), ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην αποστολή Arctic Sentry του ΝΑΤΟ.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επίσης ότι η συμμαχία ασφαλείας της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (Joint Expeditionary Force – JEF), υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, σχεδιάζει σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα στον Απώτατο Βορρά, και εκατοντάδες μέλη προσωπικό πρόκειται να αναπτυχθούν στην Ισλανδία, στα στενά της Δανίας και στη Νορβηγία σε γυμνάσια που έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η JEF αποτελείται από τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.