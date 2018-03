ΝΑΤΟ υπέρ Αγγλίας! «Να απαντήσει η Ρωσία στα ερωτήματα για την δηλητηρίαση του κατασκόπου»!

Το ΝΑΤΟ κατήγγειλε σήμερα τη δηλητηρίαση του πρώην κατασκόπου Σεργκέι Σκριπάλ στη Βρετανία χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση των διεθνών κανόνων και συμφωνιών για τα χημικά όπλα». Επίσης απαίτησε από τη Ρωσία να απαντήσει στις ερωτήσεις που θέτει η Βρετανία.

Η συμμαχία δείχνει έτσι πως παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Βρετανίας, αφού η Ρωσία απάντησε χθες στο «τελεσίγραφο» της Μέι με απειλές και όχι… εξηγήσεις!

«Οι Σύμμαχοι συμφώνησαν να θεωρήσουν την επίθεση κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων και συμφωνιών και απαίτησαν από τη Ρωσία να απαντήσει στις ερωτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως παρέχοντας πλήρη πληροφόρηση για το πρόγραμμα Νοβιτσόκ στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων». Αυτό αναφέρει η Συμμαχία σε δήλωση που δημοσιοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του διεθνούς οργανισμού Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Στόλτενμπεργκ θα παραχωρήσει αύριο συνέντευξη Τύπου στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Χαίρομαι που οι 29 σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενέκριναν μια δήλωση στην οποία εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους με το Ηνωμένο Βασίλειο και προσφέρουν την υποστήριξή τους μετά την επίθεση στο Σάλσμπερι», υπογράμμισε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ σε μήνυμα στον λογαριασμό του στο Twitter.

I welcome that the 29 #NATO Allies have just agreed a statement expressing full solidarity with the UK and offering support after the Salisbury attack. https://t.co/bcamvkKqt0

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 14, 2018