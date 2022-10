Ο φυλακισμένος Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δήλωσε ότι οι αρχές άνοιξαν νέα ποινική υπόθεση εναντίον του για προώθηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού.

Ο Ναβάλνι, ο σημαντικότερος εγχώριος επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίει ήδη ποινές συνολικής διάρκειας 11-1/2 ετών για απάτη, ασέβεια προς το δικαστήριο και παραβίαση των όρων αναστολής, τις οποίες απορρίπτει ως κατασκευασμένες κατηγορίες που αποσκοπούν στη φίμωσή του.

«Είμαι μια ιδιοφυΐα του υποκόσμου», δήλωσε ο Ναβάλνι, ο οποίος μπορεί να δημοσιεύει στο Twitter μέσω των δικηγόρων και των συμμάχων του.

1/8 I am a genius of the underworld. Professor Moriarty is no match for me. You all thought I had been isolated in prison for two years, but it turns out I was actively committing crimes. Luckily, the Investigative Committee was vigilant and didn’t miss a thing.