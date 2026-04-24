Νέα επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία: 2 νεκροί και 14 τραυματίες στην Οδησσό

Πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 14, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (24.04.2026) η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Χτυπήθηκαν τέσσερα κτίρια στην πόλη, σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. «Συνολικά, η ρωσική επίθεση σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 14», ανέφερε η υπηρεσία μέσω Telegram. Από την έναρξη του πολέμου, πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια, ο στρατός της Ρωσίας πλήττει σχεδόν κάθε νύχτα με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τομείς της Ουκρανίας.

Ήδη ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή χθες (23.04.2026) σε τέσσερις ανθρώπους στη Ντνίπρο (κεντρικά) και στη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά). Η Οδησσός, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών, είχε θρηνήσει 9 νεκρούς τη 16η Απριλίου.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, στη σύνοδο στην Κύπρο, εξέφρασαν ικανοποίηση, με παρόντα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την επικύρωση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ στο Κίεβο, που χαρακτηρίζεται κρίσιμο για την ουκρανική άμυνα και η χορήγησή του εμποδιζόταν για καιρό από τον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και 40.600 τραυματίστηκαν αφότου άρχισε ο πόλεμος με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 ήταν το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους από το 2022, με πάνω από 2.500 αμάχους νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.