Νέα επίθεση Τραμπ σε μετανάστες από τη Σομαλία: «Λάθος να συνεχίσουμε να δεχόμαστε σκουπίδια στη χώρα μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι σίγουρο πως δεν είναι ανοιχτός προς τους μετανάστες στην Αμερική και δεν ειναι λίγες φορές που έχει χρησιμοποιήσει πολύ σκληρή γλώσσα εναντίον τους. Στόχος του αμερικανού προέδρου αυτή τη φορά είναι μετανάστες από τη Σομαλία.

«Δεν τους θέλουμε στη χώρα μας» είπε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση χθες Τρίτη 02.12.2025, κατά των μεταναστών από τη Σομαλία, λέγοντας πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ.

Εκφράστηκε με αφορμή σκάνδαλο στην πολιτεία Μινεσότα (βόρεια), όπου, σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη, καταβλήθηκαν ποσά που εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω εικονικών τιμολογίων Αμερικανών σομαλικής καταγωγής.

Στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν ότι τρέχουν γύρω-γύρω και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

«Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρωμάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», συνέχισε.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος βάζει συχνά μειονότητες στο στόχαστρο κι έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητά του, υποδαυλίζοντας τον φόβο μερίδας της λευκής πλειοψηφίας πως θα χάσει την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική εξουσία της.

«Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε σκουπίδια στην χώρα μας»

«Είμαστε σε σημείο καμπής», είπε ακόμα κι υποστήριξε πως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να κάνουν τη «λάθος επιλογή», που θα ήταν, κατ’ αυτόν, «να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε σκουπίδια στη χώρα μας».

Υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί σομαλικής καταγωγής «δεν συνεισφέρουν τίποτα», καταφέρθηκε για νιοστή φορά εναντίον της Ιλάμ Ομάρ, δημοκρατικής βουλεύτριας από τη Μινεσότα που κατάγεται από τη Σομαλία και επικρίνει πολύ συχνά την κυβέρνησή του.

«Η Ιλάν Ομάρ είναι σκουπίδι. Οι φίλοι της είναι σκουπίδια», είπε ο πρόεδρος Τραμπ. «Ας επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ήρθαν και ας λύσουν τα προβλήματά τους», ανέφερε.

Η δημοκρατική πολιτικός, συχνά-πυκνά στο στόχαστρο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, αντέδρασε μέσω X: «Η εμμονή του με μένα είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω να του προσφερθεί η (ψυχολογική) βοήθεια που χρειάζεται απελπιστικά».

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «τερματίσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση εναντίον δυο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον για την οποία κατηγορήθηκε αφγανός πρώην στρατιωτικός.

Ήδη τον Ιούνιο, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε απαγόρευση εισόδου στην αμερικανική επικράτεια ή περιορισμούς στις βίζες υπηκόων 19 κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας.

Η Σομαλία, χώρα στο Κέρας της Αφρικής, το 70% του πληθυσμού της οποίας βιώνει «πολυδιάστατη φτώχεια», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βυθίστηκε τα χρόνια του 1990 σε εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην κατάρρευση του κράτους.

Η κυβέρνηση Τραμπ καθαιρεί 8 δικαστές αρμόδιους για υποθέσεις μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη

Οκτώ δικαστές αρμόδιοι για υποθέσεις μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη καθαιρέθηκαν προχθές Δευτέρα 01.12.2025 με απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με ένωση η οποία τους εκπροσωπεί, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στον κλάδο και την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την εθνική ένωση δικαστών αρμόδιων για υποθέσεις μετανάστευσης (NAIJ), που επιβεβαίωσε πληροφορίες του Τύπου, τα οκτώ μέλη της έδρευαν όλα στο κτίριο που βρίσκεται στη διεύθυνση 26 Federal Plaza, στο Μανχάταν. Εκεί φιλοξενείται δικαστήριο αρμόδιο να εξετάζει υποθέσεις μεταναστών που διεκδικούν άδειες παραμονής.

Επί μήνες, ομοσπονδιακοί αστυνομικοί με καλυμμένα πρόσωπα κινούνται στους διαδρόμους του κτιρίου αυτού και συλλαμβάνουν μετανάστες εξερχόμενους από ακροαματικές διαδικασίες, κατά κανόνα μπροστά σε ΜΜΕ, που είναι παρόντα σχεδόν καθημερινά.

Σκηνές αψιμαχιών με την αστυνομία κι οικογενειών που χωρίζονται κάνουν τον γύρο του κόσμου κι έχουν μετατρέψει τον χώρο αυτόν σε έμβλημα της σκληρής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ έναντι των παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Δεν είναι ξεκάθαρο ως τώρα γιατί παύθηκαν οι οκτώ δικαστές. Σε κάθε περίπτωση, προστίθενται σε άλλους περίπου 90, κατά υπολογισμούς της εφημερίδας New York Times, που απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους από την αρχή της χρονιάς (επί συνόλου κάπου 600).

Για οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών, η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου θέλει να τους αντικαταστήσει με δικαστικούς ευθυγραμμισμένους με την πολιτική της.

Η εξέλιξη ακολουθεί κινητοποίηση το σαββατοκύριακο, όταν δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν για να εμποδίσουν πιθανή επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) εναντίον πλανόδιων πωλητών. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε προσαγωγές.

Στα τέλη Οκτωβρίου, επιχείρηση της ίδιας φύσης της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην τουριστική Canal Street είχε επίσης πυροδοτήσει συγκεντρώσεις πολιτών που εναντιώνονταν.

Καθώς είναι «πόλη-καταφύγιο» για τους μετανάστες, η Νέα Υόρκη περιορίζει ηθελημένα τη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στις αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις. Αλλά δεν τις εμποδίζει.