Από μπροστά του περνούσαν φέρετρα των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από την πολύνεκρη επίθεση του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, αλλά ο Τζο Μπάιντεν είχε… άλλα στο μυαλό του.

Είναι δεδομένα μια πολύ κακή περίοδος για την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η… άτακτη υποχώρηση από το Αφγανιστάν εξαιτίας της επέλασης (χωρίς αντίσταση) των Ταλιμπάν έχουν φέρει τον Τζο Μπάιντεν με την πλάτη στον τοίχο.

Εκτός από πολιτικά, όμως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν τα πάει τόσο καλά ούτε και επικοινωνιακά. Μια η στιγμή που λύγισε λίγο μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, μια ο ύπνος που τον πήρε ενώ του μιλούσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στο Οβάλ Γραφείο και τώρα η νέα, τρίτη κατά σειρά, γκάφα.

Ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε στην αεροπορική βάση του Ντόβερ, στο Ντέλαγουεαρ για να υποδεχτεί τις σορούς των 13 στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Καμπούλ. Μαζί του ήταν η σύζυγός του, Τζιλ, ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν και πολλοί ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Όλοι τους παρακολουθούσαν σε στάση προσοχής και με στρατιωτικό χαιρετισμό, καθώς Αμερικανοί στρατιώτες μετέφεραν τα φέρετρα των συναδέλφων τους έξω από το C-17.

Και τώρα, ο Τζο Μπάιντεν έκανε την κίνηση που κανείς δεν περίμενε αλλά την «έπιασε» το FoxNews και… δεν ήθελε και πολύ να γίνει viral και να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στέκεται με το χέρι στην καρδιά του, αλλά στη συνέχεια το κατεβάζει και με τρόπο κοιτά το ρολόι του.

It's true. Joe Biden checked his watch during the dignified transfer of the servicemembers killing in Afghanistan at the airport. You can see him jerk his left hand to pull the watch out from under his sleeve, then look down at it. pic.twitter.com/M3QVzJbTIm