Νέα γκάφα Τραμπ! Υποσχέθηκε να χτίσει τείχος στο… Κολοράντο – Video

Συνεχίζοντας να δίνει έμφαση στις ομιλίες του στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε χθες, Τετάρτη, να οικοδομήσει τείχος στο Κολοράντο. Μόνο που… υπάρχει ένα πρόβλημα: η Πολιτεία αυτή των κεντρικών ΗΠΑ, που βρίσκεται ανάμεσα στη Γιούτα και στο Κάνσας, δε γειτνιάζει με το Μεξικό!

«Ξέρετε γιατί θα κερδίσουμε στο Νέο Μεξικό; Επειδή θέλουν ασφάλεια στα σύνορα», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε εμφάνισή του στο Πίτσμπεργκ.

«Και θα οικοδομήσουμε ένα τείχος στα σύνορα του Νέου Μεξικού, και θα οικοδομήσουμε ένα τείχος στο Κολοράντο», συνέχισε, υποσχόμενος ένα «όμορφο τείχος, ένα μεγάλο τείχος που θα είναι αληθινά αποτελεσματικό, δεν θα μπορούν να το περάσουν ούτε από πάνω ούτε από κάτω».

«Θα οικοδομήσουμε ένα τείχος στο Τέξας και δεν θα οικοδομήσουμε τείχος στο Κάνσας που όμως θα επωφεληθεί από αυτά στα οποία αναφέρθηκα», πρόσθεσε.

President Trump: "We're building a wall on the border of New Mexico and we're building a wall in Colorado." pic.twitter.com/f9ZIdxOhXt

— The Hill (@thehill) October 23, 2019