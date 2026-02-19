Νέα κατηγορία κατά του Άντριου: Παρακολούθησε τον βασανισμό ανήλικης με ηλεκτροσόκ από την Γκισλέιν Μάξγουελ

Μία νέα κατηγορία σοκ για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου βλέπει το φως της δημοσιότητας κι ενώ η είδηση της σύλληψής του, σήμερα (19.02.2026) ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, έχει βυθίσει σε σοκ τη Βρετανία.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι παρακολούθησε ένα παιδί, ηλικίας μεταξύ 6 και 8 ετών, να υφίσταται βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ από την Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο ισχυρισμός, ο οποίος φέρεται να προήλθε από ανώνυμη πληροφορία, αναφέρει επίσης ότι κι άλλοι άνδρες παρακολουθούσαν τα βασανιστήρια της κοπέλας μαζί με τον Άντριου.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή κατηγορίες εναντίον του.

Η συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίστηκε στα αρχεία Επστάιν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με τη Mirror.