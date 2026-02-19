Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου για παράβαση καθήκοντος στον απόηχο του σκανδάλου Επστάιν

Στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, αδελφού του Βασιλιά Καρόλου προχώρησε σήμερα (19.02.2026) η βρετανική αστυνομία, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του έκπτωτου πρίγκιπα.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου – που πλέον αποκαλείται Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ – έχει συλληφθεί ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού μέσου.

Η Daily Telegraph μετέδωσε νωρίτερα ότι η βρετανική αστυνομία μετέβη στην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτικά εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ νωρίτερα.

Andrew Mountbatten-Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office, the BBC understands https://t.co/6qVtVZJ5GQ
February 19, 2026

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα τον Φεβρουάριο ότι εξετάζει ισχυρισμούς ότι ο Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ είχε διαβιβάσει κυβερνητικά εμπιστευτικά έγγραφα στον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και δήλωσε ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Επστάιν. Πάντως, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό μετά τη δημοσίευση των τελευταίων αρχείων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η είδηση της σύλληψης του πρώην πρίγκιπα Άντριου έρχεται λίγες ώρες αφού ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» όταν ερωτήθηκε για τον Άντριου, αλλά απέφυγε να πει αν ο πρώην πρίγκιπας θα έπρεπε να παρουσιαστεί εθελοντικά στη βρετανική αστυνομία.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, εκείνοι θα διεξάγουν τις δικές τους έρευνες, αλλά μία από τις βασικές αρχές του συστήματός μας είναι ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και κανείς δεν είναι υπεράνω αυτού», δήλωσε στο BBC.

«Είναι μια πολύ σημαντική αρχή της χώρας μας… και πρέπει να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση με τον ίδιο τρόπο που θα εφαρμοζόταν σε οποιαδήποτε άλλη», πρόσθεσε.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη σύλληψη:

«Στο πλαίσιο της έρευνας, προχωρήσαμε σήμερα (19.02.2026) στη σύλληψη ενός άνδρα περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ, ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση.

Δεν θα δημοσιοποιήσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε ενεργό στάδιο, επομένως απαιτείται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να μην υπάρξει παραβίαση του δικαστηρίου».

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, προχωρήσαμε στο άνοιγμα έρευνας σχετικά με την καταγγελία για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος. Κατανοούμε το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο».

Πόσο μπορεί να κρατηθεί ο Άντριου

Σύμφωνα με το ΒΒC, ο πρώην πρίγκιπας μπορεί να κρατηθεί για 96 ώρες το πολύ, κάτι που θα απαιτούσε πολλαπλές παρατάσεις από ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας και από το Πρωτοδικείο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται για 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε τους απαγγέλλονται κατηγορίες είτε αφήνονται εν αναμονή περαιτέρω έρευνας, εξηγεί ο Ντάνι Σο, δημοσιογράφος.

Ο Άντριου θα τοποθετηθεί σε «ένα κελί σε μια αίθουσα κράτησης» με μόνο «ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα», όπου θα περιμένει μέχρι την ανάκρισή του από την αστυνομία. Σύμφωνα με τον Σο, «δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση για αυτόν».