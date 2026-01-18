Κόσμος

Νέα παρέμβαση από το Ίδρυμα Νόμπελ για το «δώρο» της Ματσάδο στον Τραμπ – «Δεν μεταβιβάζεται ούτε συμβολικά»

H νέα ανάρτηση του Ιδρύματος για την παράδοση του Νόμπελ Ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ / Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Daniel Torok/The White House/Handout via REUTERS

Νέα παρέμβαση από το Ίδρυμα Νόμπελ για το «δωράκι» που έκανε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στον Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανακοίνωση το ίδρυμα ενημερώνει πως το Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ούτε καν συμβολικά.

Ήταν 15 Ιανουαρίου 2026 όταν η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έλεγε στους δημοσιογράφους ότι παρέδωσε το βραβείο Νόμπελ στον Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ανάρτηση στο Truth Social ευχαριστώντας την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας για την πολύτιμη προσφορά της.

Το Ίδρυμα Νόμπελ, με ανάρτηση στα social media «έκοψε» ξανά το χαμόγελο στον Αμερικανό πρόεδρο λέγοντας πως προσφέρονται μόνο σε όσους έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα και δεν γίνεται να μεταβιβαστούν ή να δοθούν έστω και συμβολικά.

«Μία από τις βασικές αποστολές του Ιδρύματος Νόμπελ είναι η διασφάλιση της αξιοπρέπειας των Βραβείων Νόμπελ και της διαδικασίας απονομής τους. Το Ίδρυμα τηρεί τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ και τις προβλέψεις της. Σύμφωνα με αυτή, τα βραβεία πρέπει να απονέμονται σε όσους «έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα», και καθορίζει ποιος έχει το δικαίωμα να απονείμει κάθε αντίστοιχο βραβείο. Ένα βραβείο, επομένως, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω, ακόμη και συμβολικά», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Μου προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης της για το έργο που έχω κάνει»

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να συναντήσω σήμερα τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα. Είναι μια υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει πάρα πολλά. Η Μαρία μού προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης της για το έργο που έχω κάνει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Σε ευχαριστώ, Μαρία!», έγραψε σε ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Daniel Torok/The White House/Handout via REUTERS

Το δώρο της Μαρία Κορίνα Ματσάδο έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα με σκοπό να συλλάβουν τον Νικολάς Μαδούρο.

Λίγες ημέρες αργότερα, και ενώ ο Βενεζουλανός πρόεδρος μαζί με την σύζυγό του κρατούνταν σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως ακύρωσε 2η επίθεση που είχε προγραμματίσει κατά της Βενεζουέλας.

