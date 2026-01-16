Ο Τραμπ παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης από την Ματσάδο: «Υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού»

Το όνειρο του Αμερικανού προέδρου έγινε πραγματικότητα. Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να μην κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2025 αλλά πλέον το κρατά στα χέρια του. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, του παρέδωσε το Νόμπελ που κέρδισε τον Δεκέμβριο, σε μία κίνηση που προκαλεί αρκετά ερωτήματα.

Την είδηση για τον νέο «κάτοχο» του Νόμπελ Ειρήνης, έκανε γνωστή την Πέμπτη (15.01.2026) η ίδια Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την κίνησή της και την ευχαρίστησε δημόσια μέσω του Truth Social κάνοντας λόγο για μία χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να συναντήσω σήμερα τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα. Είναι μια υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει πάρα πολλά. Η Μαρία μού προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης της για το έργο που έχω κάνει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Σε ευχαριστώ, Μαρία!», έγραψε σε ανάρτησή του.

Αυτή η κίνηση έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα με σκοπό να συλλάβουν τον Νικολάς Μαδούρο. Λίγες ημέρες αργότερα, και ενώ ο Βενεζουλανός πρόεδρος μαζί με την σύζυγό του κρατούνταν σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως ακύρωσε 2η επίθεση που είχε προγραμματίσει κατά της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και χρόνια στοχεύει στο να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ειρηνοποιό, παρά τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει σε Ιράν και Βενεζουέλα, Υεμένη κα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νορβηγική επιτροπή Νόμπελ, φαίνεται όμως ότι του χάλασε ξανά τα σχέδια καθώς ξεκαθάρισε πως το Νόμπελ Ειρήνης ούτε δωρίζεται ούτε μεταβιβάζεται.

«Αναγνώριση της απαράμιλλης δέσμευσής του για την ελευθερία μας»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, βρέθηκε στον Λευκό Οίκο με σκοπό να συναντήσει από κοντά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Λίγες ώρες αργότερα και κάνοντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους, αποκάλυψε πως παρέδωσε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ.

Venezuelan Opposition Leader María Corina Machado:



I presented Trump the Nobel Peace Prize.



The people of Bolivar are giving back to the heir of Washington a medal, the medal of the Nobel Peace Prize, for the recognition of his unique commitment to our freedom. pic.twitter.com/EVm93lPTV5 — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

«Έδωσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ το μετάλλιο, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», είπε η Ματσάδο, προτού αναφερθεί στην ιστορία που αφηγήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ με πρωταγωνιστή τον Σιμόν Μπολίβαρ, ο οποίος ηγήθηκε των κινημάτων ανεξαρτησίας στη Λατινική Αμερική.

«Του είπα πως πριν από 200 χρόνια ο στρατηγός Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με τη μορφή του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Έκτοτε, ο Μπολίβαρ κράτησε το μετάλλιο για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε η Ματσάδο και συνέχισε λέγοντας:

«Διακόσια χρόνια αργότερα, ο λαός του Μπολίβαρ δίνει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο, στην προκειμένη περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης, ως αναγνώριση της απαράμιλλης δέσμευσής του στην ελευθερία μας».