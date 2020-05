Το 2017, ο Roger Waters εγκαινίασε μια μεγάλη τουρνέ, την πρώτη του σε τέσσερα χρόνια: 156 συναυλίες συνολικά, στις οποίες συμπεριέλαβε μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του στους Pink Floyd, απ’ ό,τι είχε κάνει στο παρελθόν.

Αυτές τις ιστορικές συναυλίες θα τιμήσει ο Waters στην καινούργια ταινία συναυλιών «Roger Waters: Us + Them», η οποία θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 16 Ιουνίου.

Με σκηνοθέτες τον ίδιο και τον εδώ και πολλά χρόνια συνεργάτη του, τον Sean Evans, η διάρκειας 135 λεπτών ταινία γυρίστηκε στο Άμστερνταμ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως και στις συναυλίες, και εδώ κυριαρχούν τραγούδια από τα κλασικά άλμπουμ των Floyd «The Dark Side of the Moon», «Wish You Where Here» και «The Wall».

Για τους φανατικούς θαυμαστές, η μεγαλύτερη έκπληξη της τουρνέ ήταν το ότι ο Waters συμπεριέλαβε πολλά τραγούδια από το «Animals» του 1977 (το οποίο σπανίως παίζουν). Επιπλέον, η ταινία καταγράφει και το πιο σαγηνευτικό τρικ της παραγωγής: μια αναδημιουργία του Battersea Power Station και ένα φουσκωτό γουρούνι από το εξώφυλλο του «Animals». Στην ψηφιακή εκδοχή της ταινίας θα υπάρχουν και δύο επιπλέον τραγούδια, το κλασικό «Uncomfortably Numb» των Floyd και το πρόσφατο του Waters, το «Smell the Roses». Οι ημερομηνίες για την κυκλοφορία των εκδόσεων σε DVD και Blu-ray θα ανακοινωθούν σύντομα.

Δεδομένων των πολλών τραγουδιών των Floyd που ερμηνεύτηκαν σε εκείνη την τουρνέ, η ανακοίνωση της κυκλοφορίας της ταινίας έρχεται ως κατάλληλο κλείσιμο των σχολίων που προσφάτως έκανε ο Waters για το παλιό του συγκρότημα. Ισχυρίστηκε ότι ο παλιός του συνεργάτης, ο David Gilmour, δεν θα επέτρεπε να γίνεται στον ιστοσελίδα των Pink Floyd προώθηση της δουλειάς του. «Νομίζω πως πιστεύει ότι, επειδή έφυγα από το συγκρότημα το 1985, είναι ιδιοκτήτης των Pink Floyd, ότι είναι οι Pink Floyd, και ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, κι ότι θα έπρεπε να το ράψω» είπε ο Waters, σε βίντεο. «Εντάξει, ο καθένας μας έχει την άποψή του».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ