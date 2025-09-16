Κόσμος

Νέα Υόρκη: 38χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του 16χρονη επειδή τον απέρριψε – Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση

Το άτυχο κορίτσι εκσφενδονίστηκε και χτύπησε σε στύλο - Στο βίντεο φαίνεται η μητέρα της να τραυματίζεται στα πόδια και να γονατίζει πάνω από το παιδί της φωνάζοντας «κόρη μου, κόρη μου»
Αυτοκίνητο
H στιγμή που ο 38χρονος χτυπά με το αυτοκίνητό του το 16χρονο κορίτσι

Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο βγήκε στη δημοσιότητα από τη Νέα Υόρκη και δείχνει τον 38χρονο οδηγό Έντουιν Κρουζ – Γκόμεζ να χτυπά με το αυτοκίνητό του και να σκοτώνει ένα 16χρονο κορίτσι, λίγη ώρα αφού της πρότεινε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με αντάλλαγμα χρήματα.

Η 16χρονη περπατούσε στους δρόμους της Νέας Υόρκης μαζί με την μητέρα της και τον πατριό της, το περασμένο Σάββατο (13.09.2025) όταν ο 38χρονος οδηγός, σε κατάσταση μέθης, προσέγγισε τις 2 γυναίκες και ξεκίνησε να τις παρενοχλεί σεξουαλικά.

«Θέλω να κάνω σεξ μαζί σου, αν σου δώσω χρήματα, θα κάνεις σεξ μαζί μου;», φέρεται πως έλεγε ο 38χρονος.

Ο πατριός της ανήλικης, στο άκουσμα αυτών των προτάσεων, προσπάθησε να την υπερασπιστεί και έτσι ξέσπασε καβγάς.

Τότε ο δράστης πήρε το αυτοκίνητό του και παρέσυρε το άτυχο κορίτσι που εκσφενδονίστηκε και χτύπησε σε στύλο. Η μητέρα της, φαίνεται στο βίντεο να τραυματίζεται στα πόδια και να γονατίζει πάνω από το παιδί της φωνάζοντας «κόρη μου, κόρη μου».

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Ο δράστης στη συνέχεια έβαλε έκανε όπισθεν, χτύπησε ένα βαν, εγκατέλειψε το όχημά του και έφυγε από το σημείο με τα πόδια, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Εν τέλει ο δράστης συνελήφθη και αποδείχθηκε πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Δικαιολόγησε τον εαυτό του λέγοντας στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια του επιτέθηκε πρώτη.

«Ακούστε, δεν θέλω να πάω φυλακή. Με χτύπησαν έξω από αυτό το μπαρ επειδή είπα κάτι για ένα κορίτσι», είπε.

«Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Τους ακολούθησα. Έπεσα με το αυτοκίνητό μου σε έναν στύλο. Πήγαινα με 25 μίλια την ώρα. Δεν έχω άδεια οδήγησης. Την σκότωσα;», ρώτησε.

Η 16χρονη είχε ήδη φύγει από τη ζωή μέχρι να έρθουν οι διασώστες.

Ο Κρουζ-Γκόμεζ κατηγορήθηκε για μια φόνο, 3 απόπειρες φόνου, 2 επιθέσεις, ανθρωποκτονία από αμέλεια και άλλα αδικήματα που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο δράστης αναμένεται να βρεθεί ενώπιων των αρχών στις 19 Σεπτεμβρίου και αν καταδικαστεί κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Πληροφορίες από Abc news

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Ντόναλντ Τραμπ: «1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και θα μείνουμε»
Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχαν μακρά συνομιλία στο Οβάλ Γραφείο για τον πνευματικό και γεωπολιτικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος φτάνει στο Λευκό Οίκο
Αμαζόνιος: Ο πνεύμονας της Γης πεθαίνει μέρα με τη μέρα στη Βραζιλία – Έκταση ίση με την Ισπανία καταστράφηκε σε 40 χρόνια
Μέσα σε τέσσερις δεκαετίες, το τροπικό δάσος της Βραζιλίας έχασε έκταση σχεδόν ίση με εκείνη όλης της Ισπανίας, προειδοποιούν νέα δορυφορικά δεδομένα
Πυρκαγιά στον Αμαζόνιο
Η Πολωνία καλεί το ΝΑΤΟ να προετοιμαστεί για τα χειρότερα απέναντι στη Ρωσία – «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο»
Ο Κάρολ Ναβρότσκι κάλεσε τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να ενισχύσει την άμυνά της μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδόθηκαν στη Μόσχα
Ο Πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι
Σοκ στην Ιταλία από την αυτοκτονία 14χρονου θύματος bullying και ομοφοβίας - «Κρατήστε μου μία θέση στο σχολείο» οι τελευταίες του λέξεις
Οι συμμαθητές του Πάολο Μέντικο τον φώναζαν στην τάξη «Πάολα» και «κοριτσάκι» - Επιστολές στον Πάπα Λέοντα, την Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Παιδείας
Ιταλική αστυνομία
Newsit logo
Newsit logo