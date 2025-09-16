Νέα Υόρκη: 38χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του 16χρονη επειδή τον απέρριψε – Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση

Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο βγήκε στη δημοσιότητα από τη Νέα Υόρκη και δείχνει τον 38χρονο οδηγό Έντουιν Κρουζ – Γκόμεζ να χτυπά με το αυτοκίνητό του και να σκοτώνει ένα 16χρονο κορίτσι, λίγη ώρα αφού της πρότεινε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με αντάλλαγμα χρήματα.

Η 16χρονη περπατούσε στους δρόμους της Νέας Υόρκης μαζί με την μητέρα της και τον πατριό της, το περασμένο Σάββατο (13.09.2025) όταν ο 38χρονος οδηγός, σε κατάσταση μέθης, προσέγγισε τις 2 γυναίκες και ξεκίνησε να τις παρενοχλεί σεξουαλικά.

«Θέλω να κάνω σεξ μαζί σου, αν σου δώσω χρήματα, θα κάνεις σεξ μαζί μου;», φέρεται πως έλεγε ο 38χρονος.

Ο πατριός της ανήλικης, στο άκουσμα αυτών των προτάσεων, προσπάθησε να την υπερασπιστεί και έτσι ξέσπασε καβγάς.

Τότε ο δράστης πήρε το αυτοκίνητό του και παρέσυρε το άτυχο κορίτσι που εκσφενδονίστηκε και χτύπησε σε στύλο. Η μητέρα της, φαίνεται στο βίντεο να τραυματίζεται στα πόδια και να γονατίζει πάνω από το παιδί της φωνάζοντας «κόρη μου, κόρη μου».

Προσοχή σκληρές εικόνες:

#EstadosUnidos l Edwin Cruz, de 38 años, mató a Johanny Gómez, de 16 años, luego que arremetió con su camioneta contra ella, su madre y otros familiares.



Cruz atacó tras recibir una paliza del novio de Johanny, quien lo golpeó por decirle improperios a las féminas en Queens. pic.twitter.com/jwj4XOhsHS — Señal Capital (@senalcapital) September 15, 2025

An alleged drunk driver sexually harassed a teenage girl before striking her with his vehicle and killing her early Saturday morning in Queens, New York authorities say.

The suspect, 38-year-old Edwin Cruz

Comet is now facing murder and DWI charges. pic.twitter.com/RYA7v5beSu — LiveLeakX (@LiveLeaksss) September 16, 2025

Ο δράστης στη συνέχεια έβαλε έκανε όπισθεν, χτύπησε ένα βαν, εγκατέλειψε το όχημά του και έφυγε από το σημείο με τα πόδια, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Εν τέλει ο δράστης συνελήφθη και αποδείχθηκε πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Δικαιολόγησε τον εαυτό του λέγοντας στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια του επιτέθηκε πρώτη.

«Ακούστε, δεν θέλω να πάω φυλακή. Με χτύπησαν έξω από αυτό το μπαρ επειδή είπα κάτι για ένα κορίτσι», είπε.

«Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Τους ακολούθησα. Έπεσα με το αυτοκίνητό μου σε έναν στύλο. Πήγαινα με 25 μίλια την ώρα. Δεν έχω άδεια οδήγησης. Την σκότωσα;», ρώτησε.

Η 16χρονη είχε ήδη φύγει από τη ζωή μέχρι να έρθουν οι διασώστες.

Ο Κρουζ-Γκόμεζ κατηγορήθηκε για μια φόνο, 3 απόπειρες φόνου, 2 επιθέσεις, ανθρωποκτονία από αμέλεια και άλλα αδικήματα που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο δράστης αναμένεται να βρεθεί ενώπιων των αρχών στις 19 Σεπτεμβρίου και αν καταδικαστεί κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Πληροφορίες από Abc news