Νέα Υόρκη: Άγνωστος έβαλε φωτιά σε έναν άνδρα κοντά στην Times Square

Απίστευτο περιστατικό στη Νέα Υόρκη με ένα άτομο να βάζει φωτιά σε έναν άνδρα κοντά στην Times Square και να εξαφανίζεται.

Το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής (16/03/2025) κοντά στην δυτική 41η οδό και την 7η λεωφόρο στην Times Square στη Νέα Υόρκη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το 45χρονο θύμα και έσβησαν την φωτιά από το σώμα του, ενώ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής σε σταθερή κατάσταση.

Οι Αρχές πιστεύουν πως το θύμα γνωρίζει τον άνδρα που του έβαλε φωτιά, όμως ξεκαθάρισαν πως η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

NEW: NYPD Searching for suspect after a man SET ON FIRE in Times Square.



Around 3:55 a.m. on 41st Street and 7th Avenue, a 49-year-old victim says a male approached him and threw a liquid on him and proceeded to ignite a fire.



Victim suffered burns to his face and arms and was… pic.twitter.com/LvuS696wZc