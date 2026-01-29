Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε είσοδο συναγωγής – Συνελήφθη ο οδηγός, κατηγορείται για έγκλημα μίσους

Ο απόλυτος πανικός επικράτησε την Τετάρτη (28.01.2026) στη Νέα Υόρκη, όταν οδηγός χτύπησε επανειλημμένα, με το αυτοκίνητό του, την είσοδο συναγωγής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Αν και ο ίδιος υποστηρίζει πως παρουσιάστηκε πρόβλημα στο όχημα, αστυνομικοί και ο δήμαρχος της πόλης, Ζόραν Μαμντάνι αναφέρουν πως δεν ήταν ατύχημα αλλά επίθεση και πως ο οδηγός κατηγορείται για έγκλημα μίσους.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το επεισόδιο στην Παγκόσμια Έδρα του κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς στο Μπρούκλιν. Οι ακόλουθοι του Τσαμπάντ, γνωστοί ως Λουμπάβιτσερς, ανήκουν στην υπερορθόδοξη χασιδική σχολή του ιουδαϊσμού. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ανέφερε πως η ενέργεια κατά της συναγωγής ήταν «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Watch as a car repeatedly tries to crash into the Chabad Lubavitch headquarters in Brooklyn, New York.



The underground tunnels beneath the building were not harmed.



The ADL is about to declare a national emergency. pic.twitter.com/Svp4Jkg5aZ — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 29, 2026

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις δήλωσε πως ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και πως δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νωρίτερα απόψε ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην είσοδο στο Chabad HQ στη διεύθυνση 770 Eastern Parkway, το κτίριο στεγάζει μία από τις πιο σημαντικές συναγωγές στον κόσμο», έγραψε στα social media ο εκπρόσωπος της Χαμπάντ Λουμπάβιτς Μότι Σέλιγκσον προσθέτοντας ότι ο δράστης συνελήφθη «σχεδόν αμέσως».

Brooklyn car crash latest



A car crashed into the Chabad-Lubavitch World Headquarters in Brooklyn on Wednesday evening, and the New York Police Department is investigating the incident as a possible hate crime, officials said.



The incident is under investigation as a hate crime… pic.twitter.com/KCFoFBoxuY — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) January 29, 2026

Στα βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στην είσοδο της συναγωγής και στη συνέχεια να κάνει όπισθεν, να παίρνει φόρα και να πέφτει ξανά.

Η Τις είπε στους δημοσιογράφους ότι το επεισόδιο ερευνάται ως έγκλημα μίσους από την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Watch as a car repeatedly tries to crash into the Chabad Lubavitch headquarters in Brooklyn, New York.



The underground tunnels beneath the building were not harmed.



The ADL is about to declare a national emergency. pic.twitter.com/5KirR4EeTm — SchultzX99 (@SchultzX99) January 29, 2026

Το ABC News μετέδωσε ότι το αυτοκίνητο ήταν ένα γκρι Honda με πινακίδες του Νιού Τζέρσεϊ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας και η βία ή ο εκφοβισμός εναντίον εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτος», δήλωσε ο Μαμντάνι.