Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε είσοδο συναγωγής – Συνελήφθη ο οδηγός, κατηγορείται για έγκλημα μίσους

Οι αρχές υποστηρίζουν πως πρόκειται για στοχευμένη επίθεση και όχι ατύχημα όπως φέρεται να υποστήριξε ο οδηγός
Αυτοκίνητο
Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στην είσοδο της συναγωγής

Ο απόλυτος πανικός επικράτησε την Τετάρτη (28.01.2026) στη Νέα Υόρκη, όταν οδηγός χτύπησε επανειλημμένα, με το αυτοκίνητό του, την είσοδο συναγωγής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Αν και ο ίδιος υποστηρίζει πως παρουσιάστηκε πρόβλημα στο όχημα, αστυνομικοί και ο δήμαρχος της πόλης, Ζόραν Μαμντάνι αναφέρουν πως δεν ήταν ατύχημα αλλά επίθεση και πως ο οδηγός κατηγορείται για έγκλημα μίσους.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το επεισόδιο στην Παγκόσμια Έδρα του κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς στο Μπρούκλιν. Οι ακόλουθοι του Τσαμπάντ, γνωστοί ως Λουμπάβιτσερς, ανήκουν στην υπερορθόδοξη χασιδική σχολή του ιουδαϊσμού. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ανέφερε πως η ενέργεια κατά της συναγωγής ήταν «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική».

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις δήλωσε πως ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και πως δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο.

«Νωρίτερα απόψε ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην είσοδο στο Chabad HQ στη διεύθυνση 770 Eastern Parkway, το κτίριο στεγάζει μία από τις πιο σημαντικές συναγωγές στον κόσμο», έγραψε στα social media ο εκπρόσωπος της Χαμπάντ Λουμπάβιτς Μότι Σέλιγκσον προσθέτοντας ότι ο δράστης συνελήφθη «σχεδόν αμέσως».

Στα βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στην είσοδο της συναγωγής και στη συνέχεια να κάνει όπισθεν, να παίρνει φόρα και να πέφτει ξανά.

Η Τις είπε στους δημοσιογράφους ότι το επεισόδιο ερευνάται ως έγκλημα μίσους από την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Το ABC News μετέδωσε ότι το αυτοκίνητο ήταν ένα γκρι Honda με πινακίδες του Νιού Τζέρσεϊ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας και η βία ή ο εκφοβισμός εναντίον εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτος», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
104
101
94
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ σκληραίνει τη στάση του για τη Μινεάπολη και απειλεί: Σε διαθεσιμότητα 2 αστυνομικοί, απομακρύνθηκε ο διοικητής της συνοριοφυλακής
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν απέτισε φόρο τιμής στα θύματα με νέο τραγούδι - Οργή και διαδηλώσεις στη Μινεάπολη από τους θανάτους του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ
Ντόναλντ Τραμπ
Η Γαλλία ζητά να συμπεριληφθούν οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν στην λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις
Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν «καταστροφικές συνέπειες» εάν η ΕΕ αποφασίσει να καταχωρήσει τους Φρουρούς στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων
Εμανουέλ Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo