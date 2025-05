Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από την πρόσκρουση ιστιοφόρου στη γέφυρα του Μπρούκλιν – Η στιγμή της σύγκρουσης

Σε τραγωδία μετατράπηκε το ταξίδι εκπαιδευτικού ιστιοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού που έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

Από την πρόσκρουση του ιστιοφόρου στη γέφυρα του Μπρούκλιν δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων δύο σοβαρά, ενώ καταστράφηκε το πάνω μέρος των ιστίων του σκάφους, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι περαστικοί που έκαναν βόλτα τις όχθες του Ιστ Ρίβερ είδαν έκπληκτοι το σκάφος Cuauhtémoc –το όνομα του τελευταίου αυτοκράτορα των Αζτέκων- να πλέει φωταγωγημένο με ανοικτά πανιά προς τη γέφυρα. Τα ιστία του όμως, που φθάνουν τα 45 μέτρα σε ύψος, δεν του επέτρεψαν να περάσει με ασφάλεια κάτω από τη γέφυρα, με αποτέλεσμα να προσκρούουν στη γέφυρα.

«Νωρίτερα σήμερα το βράδυ, το ψηλό πλοίο Cuauhtémoc του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έχασε την ισχύ του και προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι από τους 277 επιβαίνοντες, 19 τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση, ενώ «δύο άλλοι δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους».

Το σκάφος έχασε την ισχύ του ενώ ο καπετάνιος έκανε ελιγμούς, με αποτέλεσμα το ιστιοφόρο να κινηθεί προς τη γέφυρα, στην πλευρά του Μπρούκλιν, δήλωσε ο Γουίλσον Αραμπολς, επικεφαλής ειδικών επιχειρήσεων στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, σε συνέντευξη Τύπου.

