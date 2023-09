Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά το σφοδρό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο την Πέμπτη σε δρόμο της Νέας Υόρκης. Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως τουλάχιστον πέντε από τους δώδεκα τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν μέλη της φιλαρμονικής ορχήστρας του λυκείου Φαρμινγκντέιλ, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα περίπου 15 μέτρων στη Νέα Υόρκη. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ είπε σε συνέντευξη Τύπου πως ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω σκασμένου ελαστικού.

Υπογράμμισε όμως ότι η έρευνα για τα αίτια του τροχαίου παραμένει σε εξέλιξη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 84, στο ύψος της πόλης Γουαγουεϊγιάντα, περίπου 120 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης της Νέας Υόρκης, κοντά στα σύνορα με το Νιου Τζέρσι. Στο λεωφορείο επέβαιναν 44 άνθρωποι, μαθητές που συνοδεία εκπαιδευτικών ταξίδευαν σε κατασκήνωση της Πενσιλβάνιας.

