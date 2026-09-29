Τέξας: Τρόμος σε τρενάκι που έμεινε στο πιο ψηλό σημείο – «Θεέ μου, κολλήσαμε»

Στιγμές αγωνίας έζησαν 19 επιβάτες σε λούνα παρκ στο Τέξας, όταν το τρενάκι στο οποίο επέβαιναν σταμάτησε ξαφνικά στο πιο ψηλό και σχεδόν κατακόρυφο σημείο της διαδρομής. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε γρήγορα τον γύρο των social media.

Το τρενάκι «Circuit Breaker» στο COTALAND στο Τέξας ακινητοποιήθηκε ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν δεμένοι στις θέσεις τους σε μεγάλη κλίση. Σύμφωνα με το πάρκο αναψυχής, παρέμειναν εκεί για περίπου εννέα λεπτά, μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

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Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok αποτυπώνεται η αγωνία των επιβατών τη στιγμή που συνειδητοποιούν ότι το τρενάκι έχει σταματήσει. Ένας από αυτούς ακούγεται να λέει: «Τι; Θεέ μου, κολλήσαμε. Δεν μπορεί».

Την ίδια στιγμή κάνει νόημα στους φίλους του, οι οποίοι τον ρωτούν αν είναι καλά. Εκείνος προσπαθεί να τους καθησυχάσει, απαντώντας: «Είμαι καλά! Απλά έχουμε κολλήσει λίγο».

Λίγη ώρα αργότερα, το τρενάκι επέστρεψε σε οριζόντια θέση και το προσωπικό του COTALAND βοήθησε τους 19 επιβάτες να βγουν από τα βαγόνια. Η περιπέτειά τους, όμως, δεν είχε τελειώσει ακόμη, καθώς χρειάστηκε να κατέβουν προσεκτικά με τα πόδια από την πίστα, κρατώντας τη μεταλλική μπάρα στο πλάι της διαδρομής.

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Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε. «Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη», ανέφερε το πάρκο σε ανακοίνωσή του.

Τι υποστηρίζει το λούνα παρκ για το περιστατικό

Μιλώντας στο CBS Austin, εκπρόσωποι του COTALAND εξήγησαν ότι η διακοπή της διαδρομής συνδεόταν με τα συστήματα ασφαλείας του τρένου. Μάλιστα, επιβεβαίωσαν ότι μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή, σημειώθηκε και δεύτερη σύντομη διακοπή στο ίδιο τρενάκι.

«Το “Circuit Breaker” υπέστη μια άλλη λειτουργική διακοπή την Κυριακή ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν στο όχημα. Οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλώς δεμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της καθυστέρησης. Το όχημα της διαδρομής επανήλθε στην κανονική οριζόντια θέση του σε περίπου δύο λεπτά και οι επισκέπτες αποβιβάστηκαν κανονικά. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Το COTALAND εξήγησε πως: «Το “Circuit Breaker”, όπως και οι σύγχρονες τρενάκια και άλλες μεγάλες συγκλονιστικές διαδρομές, διαθέτει πολυάριθμους αισθητήρες και συστήματα ασφαλείας που παρακολουθούν συνεχώς τις συνθήκες λειτουργίας. Εάν δεν πληρούται μια απαιτούμενη προϋπόθεση, το σύστημα μπορεί να σταματήσει αυτόματα τη διαδρομή αντί να επιτρέψει τη συνέχισή της. Όταν συμβαίνει αυτό, οι επιβάτες παραμένουν ασφαλώς προσδεμένοι, ενώ το προσωπικό ακολουθεί τις καθιερωμένες διαδικασίες, ολοκληρώνει τους απαραίτητους ελέγχους και κύκλους επαλήθευσης και επαναφέρει το τρενάκι σε λειτουργία μόλις ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτών των ελέγχων.

Οι περιστασιακές διακοπές λειτουργίας αποτελούν φυσιολογικό μέρος της λειτουργίας εξελιγμένων τρενάκια αναψυχής. Στόχος μας είναι να ολοκληρώνουμε αποτελεσματικά τους απαραίτητους ελέγχους, να ελαχιστοποιούμε την ταλαιπωρία των επισκεπτών μας και να επιτρέπουμε σε όλους να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη μέρα τους στο COTALAND».

Παρά την περιπέτεια, ένας από τους επιβάτες δήλωσε στο CBS Austin ότι αισθάνθηκε πως το προσωπικό διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση.

«Όλοι ήταν καλά και η ομάδα του COTALAND έκανε καταπληκτική δουλειά για να μας κατεβάσει με ασφάλεια, ενώ η διαδρομή λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί για να μας κρατήσει ασφαλείς», ανέφερε.

Μάλιστα, το περιστατικό δεν τον απέτρεψε από το να ανέβει ξανά στο ίδιο τρενάκι. Όπως αποκάλυψε, το πάρκο τού πρόσφερε διάφορα δώρα και, όταν η διαδρομή άνοιξε ξανά, αποφάσισε να την επαναλάβει.

«Αυτό το μπλουζάκι, εισιτήρια εποχικής πρόσβασης, δωρεάν γύρος στην πίστα αγώνων. Ήταν πραγματικά φανταστικό. Έκαναν πολύ καλή δουλειά με τις συγγνώμες και όλα αυτά. Για μένα, δεν ήταν και τόσο σοβαρό θέμα».