Νέα Υόρκη: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center – Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

Πάνω από 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια φώτισαν το εμβληματικό δέντρο - Marc Anthony, Brad Paisley, Gwen Stefani, Michael Bublé και Radio City Rockettes ανάμεσα στους καλλιτέχνες που τραγούδησαν στην τελετή
Χριστουγεννιάτικο δέντρο
Φώτισε όλη τη Νέα Υόρκη το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center REUTERS / Kylie Cooper

Με παρουσιαστές τις Reba McEntire, Kristin Chenoweth και ερμηνευτές τους Marc Anthony, Brad Paisley, Gwen Stefani, Michael Bublé και Radio City Rockettes, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης αλλά και τουρίστες που ταξίδεψαν από την άλλη άκρη του κόσμου, γιόρτασαν (04.12.2025) την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου καθώς φωταγωγήθηκε το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center.

Το νορβηγικό έλατο βάρους 11 τόνων και ύψους μεγαλύτερου των 22 μέτρων, στολίστηκε με πάνω από 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια και ένα αστέρι Swarovski βάρους άνω των 400 κιλών. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην καρδιά του Rockefeller Center, άναψε και φώτισε όλη τη Νέα Υόρκη μετά από μια βραδιά με μουσικές εμφανίσεις αστέρων.

The Christmas tree is lit during the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony in Manhattan, New York City, U.S., December 3, 2025. REUTERS
REUTERS/Kylie Cooper

Οι ντόπιοι και οι τουρίστες από όλο τον κόσμο αψήφησαν το κρύο, περιμένοντας για ώρες στην ουρά για να ρίξουν μια ματιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

The Christmas tree is lit during the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony in Manhattan, New York City, U.S., December 3, 2025. REUTERS
REUTERS/Kylie Cooper

«Από τότε που είδα το Home Alone 2, ήθελα να δω το δέντρο του Rockefeller», είπε η Σάρον Χάρβεϊ, η οποία ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να παρακολουθήσει την τελετή φωταγώγησης ως δώρο για τα 60ά της γενέθλια από την αδελφή της, Χάνα.

The Christmas tree is lit during the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony in Manhattan, New York City, U.S., December 3, 2025. REUTERS
REUTERS/Kylie Cooper

Το δέντρο τοποθετήθηκε στο σημείο στις 8 Νοεμβρίου με τη βοήθεια της Τζούντι Ρας και του 7χρονου γιου της, Λίαμ. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, το έλατο μεγάλωνε στην αυλή του σπιτιού τους στην περιοχή East Greenbush της Νέας Υόρκης. Το δώρισαν προς τιμή του συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 32 χρόνων και πάντα φανταζόταν πως το συγκεκριμένο έλατο θα γίνει το επόμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center.

Το Κέντρο NYPD φιλοξένησε επίσης 129 μαθητές, εργαζομένους και οικογένειες από σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες -κωφούς, βαρήκοους, τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης- από όλη την πόλη, στην τελετή φωταγώγησης.

Το μεγάλο πλήθος άρχισε να τραγουδά το «12 Days of Christmas» όσο περίμενε να ανάψει το δέντρο — ξεσπώντας σε επιφωνήματα και βγάζοντας τα κινητά για να τραβήξουν φωτογραφίες μόλις άναψαν τα φώτα.

Η Kristin Chenoweth, είδωλο του Μπρόντγουεϊ, ανέβηκε στη σκηνή με την ερμηνεία της στο «Merry Christmas, Darling» των Carpenters.

Η Kristin Chenoweth με την Reba McEntire
Η Kristin Chenoweth με την Reba McEntire / REUTERS/Kylie Cooper

Η Halle Bailey φορώντας ένα μακρύ λευκό φόρεμα, τραγούδησε το «My Favorite Things», το αγαπημένο τραγούδι από την ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας».

Η Ισλανδή τραγουδίστρια Laufey, ντυμένη στα κόκκινα, τραγούδησε το κλασικό τραγούδι «Santa Claus Is Coming to Town» με τη συνοδεία μιας τζαζ μπάντας. 

γγγ

Laufey performs during the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony in Manhattan, New York City, U.S., December 3, 2025. REUTERS
Η Laufey έδωσε χριστουγεννιάτικο στίγμα τραγουδώντας το «Santa Claus Is Coming to Town» / REUTERS / Kylie Cooper

 

New Edition performs during the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony in Manhattan, New York City, U.S., December 3, 2025. REUTERS
REUTERS/Kylie Cooper

Ο σταρ της κάντρι, Brad Paisley, τραγούδησε με όλη του την καρδιά, το «A Marshmallow World», μια διασκευή από το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του. 

Η χριστουγεννιάτικη επιτυχία είχε τραγουδηθεί προηγουμένως από τους θρύλους των διακοπών Μπινγκ Κρόσμπι και Ντιν Μάρτιν.

Ο Marc Anthony τραγούδησε το κλασικό εορταστικό τραγούδι «Feliz Navidad», κάνοντας το πλήθος να ξεσηκωθεί και να χορέψει.

Marc Anthony performs during the 2025 Rockefeller Center Christmas Tree Lighting Ceremony in Manhattan, New York City, U.S., December 3, 2025. REUTERS
Marc Anthony / REUTERS / Kylie Cooper

Ενώ ο βασιλιάς των Χριστουγέννων, ο Michael Bublé εντυπωσίασε το πλήθος μαζί με την Carly Pearce καθώς ερμήνευσαν την επιτυχία τους του 2024 «Maybe This Christmas».

