Νέα Υόρκη: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center – Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

Με παρουσιαστές τις Reba McEntire, Kristin Chenoweth και ερμηνευτές τους Marc Anthony, Brad Paisley, Gwen Stefani, Michael Bublé και Radio City Rockettes, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης αλλά και τουρίστες που ταξίδεψαν από την άλλη άκρη του κόσμου, γιόρτασαν (04.12.2025) την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου καθώς φωταγωγήθηκε το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center.

Το νορβηγικό έλατο βάρους 11 τόνων και ύψους μεγαλύτερου των 22 μέτρων, στολίστηκε με πάνω από 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια και ένα αστέρι Swarovski βάρους άνω των 400 κιλών. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην καρδιά του Rockefeller Center, άναψε και φώτισε όλη τη Νέα Υόρκη μετά από μια βραδιά με μουσικές εμφανίσεις αστέρων.

Οι ντόπιοι και οι τουρίστες από όλο τον κόσμο αψήφησαν το κρύο, περιμένοντας για ώρες στην ουρά για να ρίξουν μια ματιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Από τότε που είδα το Home Alone 2, ήθελα να δω το δέντρο του Rockefeller», είπε η Σάρον Χάρβεϊ, η οποία ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο για να παρακολουθήσει την τελετή φωταγώγησης ως δώρο για τα 60ά της γενέθλια από την αδελφή της, Χάνα.

Το δέντρο τοποθετήθηκε στο σημείο στις 8 Νοεμβρίου με τη βοήθεια της Τζούντι Ρας και του 7χρονου γιου της, Λίαμ. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, το έλατο μεγάλωνε στην αυλή του σπιτιού τους στην περιοχή East Greenbush της Νέας Υόρκης. Το δώρισαν προς τιμή του συζύγου της, Νταν, ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 32 χρόνων και πάντα φανταζόταν πως το συγκεκριμένο έλατο θα γίνει το επόμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center.

The Rockefeller Center Christmas Tree is lit for the season! pic.twitter.com/jvLd0tQZUa — Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 4, 2025

Το Κέντρο NYPD φιλοξένησε επίσης 129 μαθητές, εργαζομένους και οικογένειες από σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες -κωφούς, βαρήκοους, τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης- από όλη την πόλη, στην τελετή φωταγώγησης.

Το μεγάλο πλήθος άρχισε να τραγουδά το «12 Days of Christmas» όσο περίμενε να ανάψει το δέντρο — ξεσπώντας σε επιφωνήματα και βγάζοντας τα κινητά για να τραβήξουν φωτογραφίες μόλις άναψαν τα φώτα.

The @Rockettes just took the stage at @nbc Christmas at Rockefeller Center! pic.twitter.com/GX3GJuQrKn — Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 4, 2025

Η Kristin Chenoweth, είδωλο του Μπρόντγουεϊ, ανέβηκε στη σκηνή με την ερμηνεία της στο «Merry Christmas, Darling» των Carpenters.

The countdown begins! The crowd is gathering, the holiday magic is building, and the Tree stands tall.

Who’s ready for the #RockefellerCenter pic.twitter.com/rji06wFJtR — Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 4, 2025

Η Halle Bailey φορώντας ένα μακρύ λευκό φόρεμα, τραγούδησε το «My Favorite Things», το αγαπημένο τραγούδι από την ταινία «Η Μελωδία της Ευτυχίας».

Η Ισλανδή τραγουδίστρια Laufey, ντυμένη στα κόκκινα, τραγούδησε το κλασικό τραγούδι «Santa Claus Is Coming to Town» με τη συνοδεία μιας τζαζ μπάντας.

Ο σταρ της κάντρι, Brad Paisley, τραγούδησε με όλη του την καρδιά, το «A Marshmallow World», μια διασκευή από το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του.

Η χριστουγεννιάτικη επιτυχία είχε τραγουδηθεί προηγουμένως από τους θρύλους των διακοπών Μπινγκ Κρόσμπι και Ντιν Μάρτιν.

Ο Marc Anthony τραγούδησε το κλασικό εορταστικό τραγούδι «Feliz Navidad», κάνοντας το πλήθος να ξεσηκωθεί και να χορέψει.

Ενώ ο βασιλιάς των Χριστουγέννων, ο Michael Bublé εντυπωσίασε το πλήθος μαζί με την Carly Pearce καθώς ερμήνευσαν την επιτυχία τους του 2024 «Maybe This Christmas».