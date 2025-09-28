Νέα Υόρκη: «Κρεμάει τα παπούτσια του» ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς – Αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις δημοτικές εκλογές

Ο εν ενεργεία δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε μέσα από τα social media ότι παραιτείται από τη μάχη των εκλογών για τη δημαρχία της πόλης των ΗΠΑ.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, απέσυρε σήμερα την υποψηφιότητά του για επανεκλογή του. Για τον δήμο της αμερικανικής μεγαλούπολης κοντράρεται πλέον ο προοδευτικός υποψηφίου των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαμντάνι και του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.

Ο Έρικ Άνταμς υπολειπόταν σε δημοσκοπήσεις από τον Μαμντάνι και τον Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, με τον Μαμντάνι να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα σε δημοσκοπήσεις, ενόψει των εκλογών της 4ης Νοεμβρίου.

«Παρά όλα όσα έχουμε πετύχει, δεν μπορώ να συνεχίσω την εκστρατεία επανεκλογής μου», δήλωσε ο Άνταμς σε ανάρτηση στο X.

Only in America. Only in New York.

September 28, 2025

Η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης. Ο 33χρονος υποψήφιος, αυτοαποκαλούμενος «σοσιαλιστής», εμφανίζεται ως φαβορί για να νικήσει.

Σύμμαχοι του Κουόμο πιέζουν εδώ και καιρό τον Άνταμς να αποσυρθεί, ώστε να ενισχυθούν οι πιθανότητες του Κουόμο απέναντι στον Μαμντάνι τον Νοέμβριο αναφέρει το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει επίσης προτείνει να μικρύνει ο αριθμός των υποψηφίων, ενώ στενός του συνεργάτης, ο Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Άνταμς για μια πιθανή θέση στη διοίκηση Τραμπ.

Ο Άνταμς, που εμφανίζεται τέταρτος στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, δεν είναι σαφές πόσες ψήφους θα οδηγήσει στον Κουόμο αν αποσυρθεί. Η παρέμβαση Τραμπ έχει βοηθήσει τον Μαμντάνι, καθώς ο πρώην πρόεδρος παραμένει αντιδημοφιλής στη βαθιά Δημοκρατική Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ ζήτησε και από τον Σλίγουα, υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών, να αποχωρήσει, κάτι που εκείνος απορρίπτει.

Η καμπάνια του Κουόμο ελπίζει ότι η αποχώρηση του Άνταμς θα απελευθερώσει μέρος της μαύρης ψήφου. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι Δημοκρατικοί σε πολιτειακό και εθνικό επίπεδο συσπειρώνονται γύρω από τον Μαμντάνι, με την υποστήριξη της κυβερνήτριας Κάθι Χόκουλ και της πρώην αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις.