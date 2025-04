Νέα Υόρκη: Ο CEO της Siemens Ισπανίας, η σύζυγός του και τα 3 παιδιά τους οι νεκροί από την πτώση του ελικοπτέρου στον Χάντσον – Βίντεο με τη στιγμή της συντριβής

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την τραγωδία στη Νέα Υόρκη με τη συντριβή ελικοπτέρου στον ποταμό Χάντσον, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο χειριστής και οι πέντε επιβάτες.

Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, πρόεδρος και CEO της εταιρείας Siemens στην Ισπανία, επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη στη Νέα Υόρκη χθες Πέμπτη (10.04.25), μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ιστότοπος New York Helicopter Tours παρουσίασε φωτογραφίες της πενταμελούς οικογένειας που ποζάρει μπροστά από το ελικόπτερο Bell 206. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται η οικογένεια να είναι μέσα στο ελικόπτερο λίγο πριν απογειωθεί.

Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε φτάσει στο Μανχάταν από τη Βαρκελώνη νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx — RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

BREAKING: Yet another deadly aviation incident under the trump Administration, as a helicopter carrying 4 people plunged into the Hudson River, and fatalities have been reported.



It has only been 80 days, feels like years.pic.twitter.com/6dmSYJx38r — BrooklynDad_Defiant!(@mmpadellan) April 10, 2025

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών (NTSB) διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

DEVELOPING—Pieces of the helicopter that crashed are now washing up in the Hudson, on the Jersey City side. I see part of the helicopter door, seat, and safety pamphlets #breakingnews #helicoptercrash #jerseycity #nyc @NYPDnews @1010WINS pic.twitter.com/cH7ukZlPd4 — Mary-Lyn Buckley (@ml_buckley) April 10, 2025

Το ελικόπτερο κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον μόλις 17 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Βίντεο με τη στιγμή της συντριβής δείχνουν το ελικόπτερο να πέφτει ανεξέλεγκτο ενώ, όπως φαίνεται, έχει χάσει τον ουραίο έλικά του.

Η στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου

Ο 71χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας New York Helicopter που ναύλωσε το ελικόπτερο στην οικογένεια Εσκομπάρ, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «ο πιλότος ειδοποίησε ότι θέλει να προσγειωθεί και ότι χρειάζεται καύσιμα. Αυτό θα έπρεπε να του πάρει τρία λεπτά αλλά 20 λεπτά αργότερα αυτό δεν συνέβη ποτέ» είπε ο Μάικλ Ροθ στον Telegraph.

Η οικογένεια του προέδρου της Siemens Ισπανίας είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη νωρίτερα την Πέμπτη.

Τον Ιανουάριο του 2009, ένα Airbus A320 της US Airways προσυδατώθηκε με ασφάλεια στον ίδιο ποταμό και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν, σε ένα συμβάν που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα του Χάντσον».