Νέα Υόρκη: Ο κακός χαμός σε αεροσκάφος λίγο πριν την απογείωση – Μεθυσμένη γυναίκα ξεμαλλιάζει συνεπιβάτιδά της

Χάος επικράτησε σε αεροσκάφος της εταιρείας Southwest Airlines το πρωί της Τρίτης (17.06.2025) κι ενώ αυτό ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Μία 32χρονη, ονόματι Leanna Perry, η οποία μπήκε στο αεροσκάφος ήδη μεθυσμένη, επιτέθηκε για άγνωστο λόγο σε άλλη γυναίκα, αρχικά βρίζοντάς την και χαρακτηρίζοντάς την «άχρηστη χοντρή» και εν συνεχεία τραβώντας της βίαια τα μαλλιά.

Η Perry ακινητοποιήθηκε από το πλήρωμα αλλά δεν έχασε το… κέφι της και συνέχισε να βρίζει και να ρίχνει κλοτσιές στον αέρα, λέγοντας στο θύμα της «το μόριο του φίλου σου είναι 2 ίντσες. Είναι ντροπή. Λυπάμαι γι’ αυτόν».

Η 32χρονη τελικά συνελήφθη με την κατηγορία της σωματικής βλάβης, ενώ πριν παραδοθεί στις αρχές, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης για ιατρική αξιολόγηση.

NEW: Drunk Southwest Airlines passenger arrested after having a meltdown on a plane before takeoff at LaGuardia Airport.



32-year-old passenger Leanna Perry was seen kicking and screaming on the ground after assaulting a woman on the plane.



“Your boyfriend’s d**k is like… pic.twitter.com/nhaX4lHs7m