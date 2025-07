Νέα Υόρκη: Ο μακελάρης του Μανχάταν είχε τρισέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας στην τσέπη του – Έπασχε από χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον δράστη της ένοπλης επίθεσης σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (28.07.2025). Ο 27χρονος είχε στην πίσω τσέπη του ένα σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο ανέφερε ότι έπασχε από χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια (CTE) – σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την πορεία των ερευνών. Στο σημείωμα, ζητούσε επίσης να μελετήσουν τον εγκέφαλό του.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία ως ο 27χρονος Σέιν Ντέβον Ταμούρα από το Λας Βέγκας. Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNN, ο Ταμούρα ήταν παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου σε νεότερη ηλικία. Ο 27χρονος που διέσχισε τις ΗΠΑ πριν εισβάλλει σε ουρανοξύστη που φιλοξενεί γραφεία μεγάλων εταιρειών στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και σκοτώσει τέσσερα άτομα προτού στρέψει το όπλο πάνω του και βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Το σύντομο και προχειρογραμμένο σημείωμα ήταν τρεις σελίδες και βρέθηκε από τους ερευνητές μετά την επίθεση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Το ποδόσφαιρο του Τέρι Λονγκ μου προκάλεσε CTE και αυτό με οδήγησε να πιω ένα γαλόνι αντιψυκτικό», έγραψε ο δράστης, σύμφωνα με την πηγή. «Δεν μπορείς να τα βάλεις με το NFL, θα σε λιώσουν».

Ο Τέρι Λονγκ, πρώην παίκτης των Pittsburgh Steelers, είχε διαγνωστεί με χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια (CTE) και αυτοκτόνησε το 2005.

