Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia – Αναφορές για τραυματίες

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης όταν ένα αεροπλάνο της Air Canada συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα. Αναφορές τραυματίες.

Από την σύγκρουση του αεροπλάνου με το πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες. Τέσσερις πυροσβέστες φέρεται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με την New York Post.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Η σύγκρουση έγινε καθώς το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση της περιφερειακής εταιρείας Jazz Airlines, κατευθυνόταν προς την πύλη, ενώ έντονα καιρικά φαινόμενα έπλητταν την περιοχή.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το πιλοτήριο του αεροσκάφους να έχει στην κυριολεξία διαλυθεί και έχει ανασηκωθεί από το έδαφος, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για τουλάχιστον έναν ή δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

REAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA March 23, 2026

Στο αεροσκάφος —ένα Bombardier CRJ-900— επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες. Πηγές ανέφεραν ότι το αεροπλάνο μετέφερε μια ομάδα Ορθόδοξων Εβραίων από την περιοχή της Νέας Υόρκης.

New York’un Queens bölgesindeki LaGuardia Havalimanı’nda bir jetin itfaiye aracıyla çarpışmasının ardından büyük çaplı bir kaza meydana geldi….



Çok sayıda yaralanma doğrulanmamış ölüm haberleri de mevcut….

Ηχητικό από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) κυκλοφόρησε στα social media με τους αξιωματούχους να φωνάζουν πανικόβλητοι: «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!».

#UPDATE: Listen as you can hear panic as air traffic controllers try to divert everyone away from LaGuardia after a jet had collided with a fire truck numerous injuries and now Fatalities are being reported pic.twitter.com/sU7OjwB2ol — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.