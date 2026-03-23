Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia – Αναφορές για τραυματίες

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το πιλοτήριο του αεροσκάφους να έχει διαλυθεί - Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Μεγάλες οι ζημιές στο αεροπλάνο
Μεγάλες οι ζημιές στο αεροπλάνο REUTERS/Bing Guan

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης όταν ένα αεροπλάνο της Air Canada συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα. Αναφορές τραυματίες. 

Από την σύγκρουση του αεροπλάνου με το πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες. Τέσσερις πυροσβέστες φέρεται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με την New York Post.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Η σύγκρουση έγινε καθώς το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση της περιφερειακής εταιρείας Jazz Airlines, κατευθυνόταν προς την πύλη, ενώ έντονα καιρικά φαινόμενα έπλητταν την περιοχή.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το πιλοτήριο του αεροσκάφους να έχει στην κυριολεξία διαλυθεί και έχει ανασηκωθεί από το έδαφος, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για τουλάχιστον έναν ή δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

 

Στο αεροσκάφος —ένα Bombardier CRJ-900— επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες. Πηγές ανέφεραν ότι το αεροπλάνο μετέφερε μια ομάδα Ορθόδοξων Εβραίων από την περιοχή της Νέας Υόρκης.

 

Ηχητικό από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) κυκλοφόρησε στα social media με τους αξιωματούχους να φωνάζουν πανικόβλητοι: «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!».

 

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.

