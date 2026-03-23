Νέα Υόρκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία σύγκρουση του αεροσκάφους με το πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο La Guardia

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη μοιραία σύγκρουση του αεροσκάφους της Air Canada στο αεροδρόμιο La Guardia στη Νέα Υόρκη, που συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής (22.03.2026).

Το αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, έκλεισε μετά την σύγκρουση αεροπλάνου της Air Canada με πυροσβεστικό όχημα την ώρα της προσγείωσης. Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η τρελή πορεία του αεροσκάφους που μόλις είχε προσγειωθεί στον διάδρομο, μέχρι τη στιγμή που συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου.

WATCH: New video shows Air Canada flight crashing into rescue truck at New York airport pic.twitter.com/PZcyTSXI15 — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αεροπλάνο, ένα CRJ-900, το οποίο είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, συγκρούστηκε με το όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε ο Flightradar24, ο οποίος είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).

Η σύγκρουση συνέθλιψε το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, με καλώδια και συντρίμμια να κρέμονται από το κατεστραμμένο πιλοτήριο.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το πυροσβεστικό όχημα αναποδογυρισμένο στο πλάι, κατεστραμμένο.

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης σκοτώθηκαν. Περίπου 40 επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ορισμένοι με σοβαρά τραύματα. Οι περισσότεροι έχουν πλέον πάρει εξιτήριο, σύμφωνα με τις αρχές τη Δευτέρα.

Ηχητικό από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC) καταγράφει τις στιγμές πανικού στις επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς προσπαθούν να εκτρέψουν πτήσεις μακριά από το LaGuardia, μετά από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το πυροσβεστικό όχημα.

«Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε!» φωνάζουν πανικόβλητοι.

#UPDATE: Listen as you can hear panic as air traffic controllers try to divert everyone away from LaGuardia after a jet had collided with a fire truck numerous injuries and now Fatalities are being reported pic.twitter.com/sU7OjwB2ol — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026

Τι συνέβη

Η πτήση 8646 της Air Canada αναχώρησε από το Μόντρεαλ στις 10:12 το βράδυ, μεταφέροντας 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Αν και ήταν προγραμματισμένη να φύγει στις 8 μ.μ., η επιβίβαση ξεκίνησε καθυστερημένα, περίπου στις 9:25 μ.μ.

Η πτήση εκτελούνταν από την Air Canada Express μέσω της Jazz Aviation, της μεγαλύτερης περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας της χώρας, η οποία ανήκει στον όμιλο Chorus και όχι απευθείας στην Air Canada. Η διάρκεια της πτήσης είναι συνήθως περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά.

Την ίδια περίπου ώρα που το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, καταγράφηκαν επικοινωνίες που δείχνουν ότι άλλη πτήση της United Airlines στο αεροδρόμιο LaGuardia ανέφερε μια περίεργη οσμή μέσα στο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το CBS News, οι πιλότοι της πτήσης 2384 της United Airlines διέκοψαν την προσγείωση όταν άναψε προειδοποιητική ένδειξη για το σύστημα αντιπαγοποίησης. Στη συνέχεια ανέφεραν οσμή στην καμπίνα και ζήτησαν βοήθεια από την πυροσβεστική.

«Οι πιλότοι είπαν ότι οι αεροσυνοδοί ένιωθαν αδιαθεσία και κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πύλες.»

Λίγο αργότερα, ένα πυροσβεστικό όχημα έλαβε άδεια να διασχίσει τον Διάδρομο 4, την ώρα που η πτήση της Air Canada ετοιμαζόταν να προσγειωθεί εκεί.

Όπως εξήγησε η Σκιαβό, όταν ένα αεροσκάφος έχει άδεια προσγείωσης, έχει και προτεραιότητα στον διάδρομο. Ο πύργος ελέγχου είχε δώσει την άδεια προσγείωσης, ενώ οι ελεγκτές εδάφους διαχειρίζονται τις κινήσεις στο έδαφος, όπως τα οχήματα και τα αεροσκάφη.

«Ακούμε καθαρά την επικοινωνία που έβαλε το πυροσβεστικό όχημα σε έναν διάδρομο, ενώ σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς αεροπορίας, το αεροσκάφος είχε την αποκλειστική χρήση του διαδρόμου», δήλωσε η Μέρι Σκιάβο, πρώην γενική επιθεωρήτρια του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ.

«Αυτό που δεν ακούμε, όμως, είναι αν οι ελεγκτές εδάφους συντονίζονταν με τον πύργο ελέγχου. Και φυσικά, όπως φαίνεται, δεν υπήρχε τρόπος το αεροσκάφος να γνωρίζει ότι είχε δοθεί άδεια σε ένα πυροσβεστικό όχημα να διασχίσει τον διάδρομο στον οποίο ετοιμαζόταν να προσγειωθεί».