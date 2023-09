Η καταιγίδα Ophelia χτύπησε με σφοδρότητα τη Νέα Υόρκη και οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις έκαναν πολλά σημεία της μεγαλούπολης των ΗΠΑ να θυμίζουν λιμνοθάλασσα από τις πλημμύρες.

Σε πολλές περιοχές της Νέας Υόρκης έχουν γίνει μεγάλες πλημμύρες και οι ζημιές είναι τεράστιες από την καταιγίδα που χτυπάει με σφοδρότητα την πόλη των ΗΠΑ και τα περίχωρα

Η κυβερνήτης της μεγαλούπολης Kathy Hochul κήρυξε την πόλη της Νέας Υόρκης, τις περιοχές Χάτσον Βάλεϊ και Λονγκ Αϊλαντ και άλλες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την σφοδρή καταιγίδα.

Έως και 13 εκατοστά βροχής έπεσαν σε ορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναμένονταν έως και 18 εκατοστά βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul. «Πρόκειται για μια επικίνδυνη, απειλητική για τη ζωή καταιγίδα», δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό NY1.

Φωτογραφίες και βίντεο αποτυπώνουν το μέγεθος της θεομηνίας που χτυπάει τη Νέα Υόρκη.

State of emergency declared in New York City as flash flood dumps up to 7″ of rain in final blow from Tropical Storm Ophelia: Entire streets underwater – with city’s buses taking on water in incredible rush hour scenes. pic.twitter.com/dXHLIoWScc