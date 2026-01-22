Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: Δύο νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση σε κάμπινγκ – Διασώστες άκουσαν φωνές στα συντρίμμια

Η λάσπη έθαψε τμήμα του κάμπινγκ, στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ανενεργού ηφαιστείου, ιερού τόπου των Μαορί
Ανανεώθηκε πριν 42 λεπτά
Κατολίσθηση στη Νέα Ζηλανδία
Amy Till/via REUTERS

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ζηλανδία μετά από κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο τουριστικό θέρετρο του όρους Μαουνγκανούι με συνέπεια αρκετοί άνθρωποι να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τη Νέα Ζηλανδία δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια ζωής μετά την κατολίσθηση. Οι διασώστες έχουν ανασύρει δύο σορούς, ενώ παραμένει άγνωστο πόσοι ακόμα παραμένουν θαμμένοι.

Την ίδια ώρα, μια γυναίκα που πρόλαβε να προειδοποιήσει άλλους για τον κίνδυνο, λίγο πριν καταπλακωθεί από τα χώματα, αναγνωρίζεται πλέον ως ηρωίδα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η λάσπη έθαψε τμήμα του κάμπινγκ, στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ανενεργού ηφαιστείου, ιερού τόπου των Μαορί, δημοφιλούς προορισμού για τουρίστες και περιπατητές, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που μετέδωσαν νεοζηλανδικά ΜΜΕ.

Δυο αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε σωστικά συνεργεία πως άκουσαν φωνές στα συντρίμμια.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας Τιμ Άντερσον δήλωσε σε δημοσιογράφους επιτόπου πως υπάρχει «αριθμός αγνοουμένων», χωρίς να είναι σε θέση να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Γουίλιαμ Πάικ, διασώστες άκουγαν φωνές παγιδευμένων αρχικά, αλλά υπήρχε κίνδυνος δεύτερης κατολίσθησης κι αναδιπλώθηκαν–όταν επέστρεψαν, δεν άκουγαν πλέον εκκλήσεις για βοήθεια.

 

Ο κ. Άντερσον πάντως εκτίμησε πως είναι ακόμη «πιθανό να βρούμε κάποιον ζωντανό».

Η κατολίσθηση έπληξε τροχόσπιτα και χώρο καθαριότητας στην κατασκήνωση, στο Βόρειο Νησί, περιοχή όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις τη νύχτα.

«Επέστρεφα όταν είδα χώματα να καταπλακώνουν κάποιες δομές», ανέφερε η Νιξ Ζακ, που είχε πάει να κάνει περίπατο και αναρρίχηση στο βουνό, στη δημόσια ραδιοφωνία RNZ.

«Άκουσα αυτό το τεράστιο δέντρο να σπάει και όλο αυτό το χώμα να ξεκολλάει, και μετά κοίταξα πίσω μου και είδα την τεράστια κατολίσθηση», δήλωσε ο Αυστραλός τουρίστας Σόνι Γουόραλ στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVNZ.

«Ακόμα τρέμω από αυτό τώρα… Γύρισα και αναγκάστηκα να πηδήξω από το κάθισμά μου και απλώς να τρέξω», πρόσθεσε. 

Σύμφωνα με τη νεοζηλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, χθες στην περιοχή Τάιρανγκα, όπου βρίσκεται το όρος, καταγράφτηκαν οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις στα χρονικά, αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα το 1910: έπεσαν 274 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες.

Στον κοντινό Κόλπο Γουέλκαμ, δυο άνθρωποι αγνοούνταν αφού κατολίσθηση έπληξε σπίτι, σύμφωνα με την αστυνομία. Ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο συμβάν.

Η αστυνομία στη Γουόρκγουορθ, βόρεια της Όκλαντ, ανέφερε παράλληλα πως αναστέλλει την επιχείρηση για τον εντοπισμό εποχούμενου άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά πλημμύρας χθες Τετάρτη.

Παραμένει σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε σε πέντε τομείς του Βόρειου Νησιού εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
74
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στιβ Γουίτκοφ: «Μόνο ένα θέμα μένει» για να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία – Νέα συνάντηση με Πούτιν το μεσημέρι
«Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, κυρίως ενόψει της άφιξης του Γουίτκοφ στη Μόσχα και της συνάντησής του με τον Πούτιν»
FILE - President Donald Trump, right, shakes the hand of Russia's President Vladimir Putin during a joint press conference at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong, File)
Ο Ντόναλντ Τραμπ συστήνει το «Συμβούλιο Ειρήνης»: Εκτός και η Βρετανία με αιχμηρές βολές
Είχε αρχικά επινοηθεί για να επιβλέψει την ανοικοδόμηση της Γάζας. Όμως το σχέδιο του χάρτη του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή και όχι μόνο το ζήτημα του παλαιστινιακού εδάφους
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε στιγμιότυπο της ομιλίας του στο 56ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
Όλη η αλήθεια για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία που είναι μόνο στο μυαλό του Τραμπ: Χρυσός Θόλος και ορυκτά
Το παρασκήνιο στο Νταβός, οι τρεις κωλοτούμπες σε μία μέρα, η ενότητα της Ευρώπης που χάλασε τα σχέδια του Λευκού Οίκου και το 1 εκατ. δολάρια σε κάθε κάτοικο
Γροιλανδία
Newsit logo
Newsit logo