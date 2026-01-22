Νέα Ζηλανδία: Δύο νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση σε κάμπινγκ – Διασώστες άκουσαν φωνές στα συντρίμμια

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ζηλανδία μετά από κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο τουριστικό θέρετρο του όρους Μαουνγκανούι με συνέπεια αρκετοί άνθρωποι να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τη Νέα Ζηλανδία δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια ζωής μετά την κατολίσθηση. Οι διασώστες έχουν ανασύρει δύο σορούς, ενώ παραμένει άγνωστο πόσοι ακόμα παραμένουν θαμμένοι.

Την ίδια ώρα, μια γυναίκα που πρόλαβε να προειδοποιήσει άλλους για τον κίνδυνο, λίγο πριν καταπλακωθεί από τα χώματα, αναγνωρίζεται πλέον ως ηρωίδα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η λάσπη έθαψε τμήμα του κάμπινγκ, στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ανενεργού ηφαιστείου, ιερού τόπου των Μαορί, δημοφιλούς προορισμού για τουρίστες και περιπατητές, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που μετέδωσαν νεοζηλανδικά ΜΜΕ.

Δυο αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε σωστικά συνεργεία πως άκουσαν φωνές στα συντρίμμια.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας Τιμ Άντερσον δήλωσε σε δημοσιογράφους επιτόπου πως υπάρχει «αριθμός αγνοουμένων», χωρίς να είναι σε θέση να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Γουίλιαμ Πάικ, διασώστες άκουγαν φωνές παγιδευμένων αρχικά, αλλά υπήρχε κίνδυνος δεύτερης κατολίσθησης κι αναδιπλώθηκαν–όταν επέστρεψαν, δεν άκουγαν πλέον εκκλήσεις για βοήθεια.

Ο κ. Άντερσον πάντως εκτίμησε πως είναι ακόμη «πιθανό να βρούμε κάποιον ζωντανό».

Η κατολίσθηση έπληξε τροχόσπιτα και χώρο καθαριότητας στην κατασκήνωση, στο Βόρειο Νησί, περιοχή όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις τη νύχτα.

«Επέστρεφα όταν είδα χώματα να καταπλακώνουν κάποιες δομές», ανέφερε η Νιξ Ζακ, που είχε πάει να κάνει περίπατο και αναρρίχηση στο βουνό, στη δημόσια ραδιοφωνία RNZ.

«Άκουσα αυτό το τεράστιο δέντρο να σπάει και όλο αυτό το χώμα να ξεκολλάει, και μετά κοίταξα πίσω μου και είδα την τεράστια κατολίσθηση», δήλωσε ο Αυστραλός τουρίστας Σόνι Γουόραλ στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVNZ.

«Ακόμα τρέμω από αυτό τώρα… Γύρισα και αναγκάστηκα να πηδήξω από το κάθισμά μου και απλώς να τρέξω», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη νεοζηλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, χθες στην περιοχή Τάιρανγκα, όπου βρίσκεται το όρος, καταγράφτηκαν οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις στα χρονικά, αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα το 1910: έπεσαν 274 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες.

Στον κοντινό Κόλπο Γουέλκαμ, δυο άνθρωποι αγνοούνταν αφού κατολίσθηση έπληξε σπίτι, σύμφωνα με την αστυνομία. Ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο συμβάν.

Η αστυνομία στη Γουόρκγουορθ, βόρεια της Όκλαντ, ανέφερε παράλληλα πως αναστέλλει την επιχείρηση για τον εντοπισμό εποχούμενου άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά πλημμύρας χθες Τετάρτη.

Παραμένει σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε σε πέντε τομείς του Βόρειου Νησιού εξαιτίας της κακοκαιρίας.