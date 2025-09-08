Νέα Ζηλανδία: Νεκρός από πυροβολισμούς της αστυνομίας ο πατέρας που παρέμενε εξαφανισμένος με τα παιδιά του επί 4 χρόνια

Νεκρός, σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, έπεσε την Κυριακή (08.09.2025) ο Τομ Φίλιπς, ο άνδρας που άρπαξε πριν από 4 χρόνια τα 3 παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία και διέφυγε, μετά από τσακωμό που είχε με την πρώην σύντροφό του.

Οι πυροβολισμοί ανάμεσα στον πατέρα και την αστυνομία, έπεσαν μετά από κλήση που δέχθηκαν οι αρχές για κλοπή σε κατάστημα στο Γουάικατο, στη Νέα Ζηλανδία.

«Γνωρίζοντας πως είχαμε ήδη πληροφορίες πως ο Τομ Φίλιπς βρισκόταν στην περιοχή, εκλήθησαν ενισχύσεις και σπεύσαμε επιτόπου», δήλωσε η υπηρεσιακή υπαρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή Τζιλ Ρότζερς.

Έτσι, η αστυνομία έφτασε στο σημείο και σταμάτησε την γουρούνα που επέβαιναν 2 άτομα, πετώντας καρφιά στον δρόμο. Τότε έπεσαν και οι πυροβολισμοί.

Ο Τομ Φίλιπς συνοδευόταν από το ένα από τα τρία παιδιά του. Το παιδί δεν τραυματίστηκε και πλέον βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.

Τα άλλα 2 παιδιά δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, και η αστυνομία ξεκίνησε επείγουσα έρευνα. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι», πρόσθεσε η Ρότζερς.

Από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε στο κεφάλι και ένας αστυνομικός ο οποίος χειρουργήθηκε και πλέον αναρρώνει.

Ο πατέρας με τα 3 παιδιά του από τη ζωή τους στην άγρια φύση:

Ο Τομ Φίλιπς, από την ημέρα που σόκαρε όλη τη Νέα Ζηλανδία, παίρνοντας τα παιδιά του και απομακρύνοντάς τα από την μητέρα τους , κατάφερνε να ξεφεύγει από τις αρχές που προσπαθούσαν να τον συλλάβουν. Αν και η αστυνομία τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα μετά από κλήσεις για απόπειρα κλοπής καταστήματος, πάντα κατάφερνε να γλιτώνει.