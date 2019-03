Νέα Ζηλανδία: Θρηνεί η Βασίλισσα Ελισάβετ για τα θύματα του μακελειού

«Εκφράζω τη βαθιά λύπη μου για τα φρικτά γεγονότα που συνέβησαν σήμερα στο Κράιστσερτς. Ο πρίγκιπας Φίλιππος και εγώ στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους αυτών που έχασαν τη ζωή τους», αναφέρει σε δήλωσή της η βασίλισσα Ελισάβετ.

«Αποτίω επίσης φόρο τιμής στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους εθελοντές που παρέχουν υποστήριξη σ’ αυτούς που έχουν τραυματισθεί. Αυτή την τραγική στιγμή, οι σκέψεις και οι προσευχές μου πηγαίνουν σε όλους τους Νεοζηλανδούς».

The Queen has sent the following message to the people of New Zealand.

I have been deeply saddened by the appalling events in Christchurch today. Prince Philip and I send our condolences to the families and friends of those who have lost their lives…(1/2)

