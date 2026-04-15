Νέες απειλές της Ρωσίας προς την Ευρώπη για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που κατασκευάζουν drones για την Ουκρανία

Μπορεί τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με τη Ρωσία να απειλεί εκ νέου την Ευρώπη.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας προειδοποίησε σήμερα Τετάρτη (15/04/2026) ότι τα σχέδια ευρωπαϊκών χωρών να αυξήσουν την αποστολή drones στην Ουκρανία μπορεί να φέρουν την Ευρώπη πιο κοντά σε άμεση σύγκρουση με τη Μόσχα. Όπως ανέφερε, κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι χώρες αυτές θα εμπλακούν όλο και περισσότερο στον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία μαζί με ευρωπαϊκές χώρες έχει ενισχύσει τη συνεργασία της στον τομέα της άμυνας, ειδικά στην παραγωγή και προμήθεια drones. Ήδη έχουν γίνει συμφωνίες με τη Βρετανία και τη Γερμανία για κοινή κατασκευή τέτοιων αεροσκαφών.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι τα drones που χρησιμοποιούνται στις ουκρανικές επιδρομές κατασκευάζονται με την υποστήριξη εγκαταστάσεων σε όλη την Ευρώπη, ονομάζοντας πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μόναχο, η Πράγα και η Ρίγα, καθώς και μονάδες παραγωγής εξαρτημάτων στην Τουρκία και το Ισραήλ.

Η Ρωσία δημοσίευσε τα ονόματα των εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την Ουκρανία, λέγοντας ότι αυτό είχε ως στόχο να ενημερώσει το ευρωπαϊκό κοινό για αυτό που χαρακτήρισε ως «πραγματικές πηγές» απειλών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Οι εταιρείες που κατονομάζει το ρωσικό ΥΠΑΜ είναι:

Fire point και Horizon tech στο Ηνωμένο Βασίλειο (στις πόλεις Λονδίνο, Μίλντενχολ, Λέστερ),

Davinci Avia και Airlogistics Germany (Μόναχο),

Kort στη Δανία (Στόεβρινγκ) και τη Λιθουανία (Βίλνιους),

Terminal Autonomy στη Λετονία (Ρίγα),

Destinus στην Ολλανδία (Χένγκελο),

Antonov State Enterprise, Ukrspecsystems στην Πολωνία (Μιέλεκ, Τάρνοου),

DeViRo στην Τσεχία (Πράγα, Κόλιν).

Αυτές οι επιχειρήσεις παράγουν drones FP-1, FP-2, Sticker, Da Vinci, Anubis, HaKi AK-1000, AQ-400 Kosa (Scythe), Ruta, An-196 Lyuty, RAM-2X και Bulava.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, πήγε την απειλή ένα βήμα παραπέρα.

Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ έγραψε: «Η δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας πρέπει να εκληφθεί κυριολεκτικά: ο κατάλογος των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων που κατασκευάζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλο εξοπλισμό είναι ένας κατάλογος πιθανών στόχων για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Το πότε οι επιθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα εξαρτάται από το τι θα ακολουθήσει. Κοιμηθείτε ήρεμα, Ευρωπαίοι εταίροι!».

