Πετρέλαιο: Άλμα 5% σημειώνει το Brent και αγγίζει τα 100 δολάρια με φόντο τις νέες επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στη Σαουδική Αραβία

Ολοταχώς για τα 100 δολάρια το βαρέλι οδεύει η τιμή του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από τις νέες επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα κοντά στη Σαουδική Αραβία και τις απειλές των ΗΠΑ κατά του Ιράν που αναβάθμισαν τους κινδύνους τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σημειώνει άλμα άνω του 5% στις συναλλαγές της Πέμπτης (23.7.2026) ξεπερνώντας νωρίτερα τα 99 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 22 Μαΐου, ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης των κινδύνων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

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Είναι επίσης ενδεικτικό ότι το αργό τύπου WTI ενισχύεται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι συσσωρεύοντας κέρδη για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση στο υψηλότερο επίπεδο από τις 10 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιων εμπορικών επιχειρήσεων ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο έπιασε φωτιά αφού χτυπήθηκε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Αλ Σουκαΐκ, με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να αναλαμβάνουν την ευθύνη, λέγοντας ότι είχαν στοχεύσει δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια με drones και πυραύλους επειδή παραβίασαν τον θαλάσσιο αποκλεισμό τους.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπούσαν μια ιρανική γέφυρα ή σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθετο σε ένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, σηματοδοτώντας μια περαιτέρω κλιμάκωση μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ιράν απάντησε προειδοποιώντας ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά των υποδομών και των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή εάν η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές της.