Νέες φωτογραφίες από την έπαυλη του Επστάιν: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου μεταξύ των 19 προσώπων

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα ακόμη 19 φωτογραφίες από την έπαυλη του Τζέφρι Επστάιν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρώην πρίγκιπας Άντριου συγκαταλέγονται μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται στις 19 νέες φωτογραφίες.

«Αυτές οι ανησυχητικές φωτογραφίες εγείρουν ακόμα περισσότερα ερωτήματα για τον Επστάιν και τις σχέσεις του με μερικούς από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας.

«Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο αμερικανικός λαός να μάθει την αλήθεια».

BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein’s estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025

Δύο από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το BBC.

Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας αναφέρει ότι εξετάζονται «πάνω από 95.000» εικόνες

Σε 3 φωτογραφίες ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε τρεις από τις 19 νέες φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, ενώ μια ακόμη φωτογραφία δείχνει το πρόσωπο του Τραμπ σε κόκκινα πακέτα με την επιγραφή «Trump Condom».

Σε μια άλλη φωτογραφία ο Τραμπ βρίσκεται ανάμεσα σε αρκετές γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί.

Ο Επστάιν σχετιζόταν με πολλές γνωστές προσωπικότητες, και το γεγονός ότι εμφανίζεται κάποιος σε αρχεία που σχετίζονται με τον διαβόητο χρηματιστή δεν αποτελεί ένδειξη παράνομης συμπεριφοράς από οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους, διευκρινίζει το BBC.

Ο Τραμπ υπήρξε φίλος του Επστάιν για πολλά χρόνια, αλλά, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, αποξενώθηκαν περίπου το 2004, πολλά χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψη του Επστάιν.

Ποια πρόσωπα εμφανίζονται στις φωτογραφίες: