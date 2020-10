Νέες τουρκικές NAVTEX: Το “άδειασμα” σε Στόλτενμπεργκ και η συνέχεια στις προκλήσεις

Μόλις λίγες ώρες αφού ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, γνωστοποίησε ότι Ελλάδα και Τουρκία αποφάσισαν, την αναστολή προγραμματισμένων στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο ανήμερα των εθνικών τους εορτών, η Άγκυρα εξέδωσε νέα NAVTEX… για τις ίδιες ημερομηνίες!

Με πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο – όπως δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ- η ελληνική και τουρκική αντιπροσωπεία συμφώνησαν να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες ασκήσεις με πυρά που είχαν οι δύο στόλοι στο Αιγαίο, ελέω 28ης Οκτωβρίου και 29ης (Εθνική επέτειος της τουρκικής δημοκρατίας).

Οι τουρκικές ασκήσεις που ακυρώθηκαν αφορούσαν ναυτικά γυμνάσια, τα οποία θα ξεκινούσαν 26 Οκτωβρίου και θα είχαν διάρκεια μέχρι 28.

Ωστρόσο, το βράδυ της Παρασκευής (23.10.2020), η Άγκυρα εξέδωσε νέες NAVTEX για στρατιωτικές ασκήσεις στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, οι δυο ασκήσεις αφορούν σε περιοχές εντός τουρκικών υδάτων, σε κοντινή σχετικά απόσταση από τις ακτές της γειτονικής χώρας, ανατολικά του Καστελλόριζου, στην περιοχή της Φοινίκης. Η τρίτη άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά των ακτών της Αλεξανδρέττας.

Ακολουθούν οι τρεις Navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας:

1. TURNHOS N/W : 1326/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 12.70 N – 030 09.00 E

36 00.00 N – 030 09.00 E

36 00.00 N – 030 30.00 E

36 12.70 N – 030 30.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

2. TURNHOS N/W : 1325/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 16.90 N – 030 21.00 E(SHORE)

36 07.77 N – 030 16.00 E

36 07.50 N – 030 30.00 E

36 12.70 N – 030 30.00 E

36 12.70 N – 030 24.10 E(SHORE)

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

3. TURNHOS N/W : 1324/20

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 28 AND 29 OCT 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 06.70 N – 035 55.32 E

36 10.90 N – 035 51.98 E

36 10.65 N – 035 47.05 E

36 06.75 N – 035 50.40 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 291500Z OCT 20.