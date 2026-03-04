Κόσμος

«Nein» της Γερμανίας για συμμετοχή στο πόλεμο κατά του Ιράν

Φουντώνει η συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με το εάν οι ενέργειες του Ισραήλ και των ΗΠΑ συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου
Γερμανός στρατιώτης της μονάδας ειδικών δυνάμεων Kommando Spezialkraefte (KSK)
Γερμανός στρατιώτης της μονάδας ειδικών δυνάμεων Kommando Spezialkraefte (KSK) / REUTERS / Φωτογραφία Heiko Becker

Κάθε ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν απέκλεισε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους με δηλώσεις του την Τετάρτη (04.03.2026).

Μιλώντας σε ειδική συνεδρίαση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, ο Μπόρις Πιστόριους εμφανίστηκε κατηγορηματικός στο ενδεχόμενο να πάρει μέρος η Γερμανία στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Η Γερμανία δεν είναι εμπόλεμη πλευρά. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Πιστόριους και σημείωσε ότι κορυφαία προτεραιότητα της Γερμανίας αυτήν τη στιγμή είναι η προστασία των Γερμανών πολιτών και στρατιωτών στην περιοχή, όπου η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δυναμική και επικίνδυνη».

Ο Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε, επίσης, σημαντική τη συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με το εάν οι ενέργειες του Ισραήλ και των ΗΠΑ συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου:

«Πρέπει να είναι σαφές: Το διεθνές δίκαιο πρέπει να παραμείνει το κεντρικό σημείο αναφοράς για τις ενέργειές μας. Διότι είμαι ακράδαντα πεπεισμένος ότι μια διεθνής τάξη μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα σταθερή μόνο εφόσον βασίζεται σε παγκοσμίως αναγνωρισμένους κανόνες που τουλάχιστον οι περισσότεροι άνθρωποι τηρούν», υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η πολιτική ξεκινά με την εξέταση της πραγματικότητας.

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας: Το Ιράν αγνόησε, υπονόμευσε και αγωνίστηκε εναντίον ακριβώς αυτών των κανόνων για δεκαετίες. Για χρόνια, η διεθνής κοινότητα προσπαθούσε να περιορίσει τον καταστροφικό ρόλο του Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων, κυρώσεων και διεθνών συμφωνιών. Χωρίς επιτυχία. Αντίθετα, ο καταστροφικός ρόλος του Ιράν στην περιοχή έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί», είπε ο Πιστόριους.

