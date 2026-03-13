Κόσμος

Νεκροί και οι 6 αμερικανοί στρατιωτικοί στο αεροσκάφος που έπεσε στο Ιράκ

Η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ούτε σε φίλια πυρά
Αεροσκάφος των ΗΠΑ
Όλα τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους των ΗΠΑ που συνετρίβη στο Ιράν είναι νεκρά, ανακοίνωσε η CENTCOM το απόγευμα της Παρασκευής 13.03.2026, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών αμερικανών στρατιωτών στον πόλεμο με το Ιράν.

Αν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το αεροσκάφος έπεσε χωρίς να έχει χτυπηθεί από εχθρικά ή φίλια πυρά, πρόκειται για μία τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 6 στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση Epic Fury κατά του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135, το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά.

Και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ επιβεβαιώθηκε πλέον ότι είναι νεκρά. Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε σε φίλιο εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Operation Epic Fury.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ούτε σε φίλια πυρά.

Τα ονόματα των στρατιωτικών δεν θα δημοσιοποιηθούν μέχρι να περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών πρώτου βαθμού.

 

Η φωτογραφία που επιβεβαιώνει τους Αμερικάνους

Μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι η συντριβή του KC-135 Stratotanker δεν οφειλόταν «σε εχθρικά ή φίλια πυρά», αλλά και τον ισχυρισμό φιλοϊρανικής οργάνωσης ότι αυτή κατέρριψε με ρουκέτα το αμερικανικό αεροσκάφος, φωτογραφικά ντοκουμέντα ενισχύουν την άποψη περί σύγκρουσης στον αέρα δύο «ιπτάμενων τάνκερ» της US Ait Force (USAF).

 

 

Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανοιχτές πηγές πληροφόρησης διακρίνεται στο δεύτερο αεροσκάφος της USAF που κατάφερε να προσγειωθεί επιτυχώς να λείπει τμήμα του κάθετου σταθεροποιητή, με πολλούς αναλυτές να συγκλίνουν στην άποψη περί ατυχήματος στον αέρα, δηλαδή σύγκρουσης των δύο KC-135.

Κόσμος
