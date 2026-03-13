Νεκροί και οι 6 αμερικανοί στρατιωτικοί στο αεροσκάφος που έπεσε στο Ιράκ

Όλα τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους των ΗΠΑ που συνετρίβη στο Ιράν είναι νεκρά, ανακοίνωσε η CENTCOM το απόγευμα της Παρασκευής 13.03.2026, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών αμερικανών στρατιωτών στον πόλεμο με το Ιράν.

Αν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το αεροσκάφος έπεσε χωρίς να έχει χτυπηθεί από εχθρικά ή φίλια πυρά, πρόκειται για μία τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 6 στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση Epic Fury κατά του Ιράν.

Και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ επιβεβαιώθηκε πλέον ότι είναι νεκρά. Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε σε φίλιο εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Operation Epic Fury.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ούτε σε φίλια πυρά.

Τα ονόματα των στρατιωτικών δεν θα δημοσιοποιηθούν μέχρι να περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών πρώτου βαθμού.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased



TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Η φωτογραφία που επιβεβαιώνει τους Αμερικάνους

Μετά την ανακοίνωση της CENTCOM ότι η συντριβή του KC-135 Stratotanker δεν οφειλόταν «σε εχθρικά ή φίλια πυρά», αλλά και τον ισχυρισμό φιλοϊρανικής οργάνωσης ότι αυτή κατέρριψε με ρουκέτα το αμερικανικό αεροσκάφος, φωτογραφικά ντοκουμέντα ενισχύουν την άποψη περί σύγκρουσης στον αέρα δύο «ιπτάμενων τάνκερ» της US Ait Force (USAF).

One of the US refueling aircraft involved in yesterday’s incident over Iraq was seen this morning at Ben-Gurion Airport missing a major part of its tail stabilizer, according to Israeli reports.



The photos show the damaged plane after landing in Israel, lacking a significant… pic.twitter.com/YNRKWhdtqz — Quds News Network (@QudsNen) March 13, 2026

BREAKING UPDATE: 12 Americans are now dead thanks to Trump’s pathetic war.



Four crew members were killed when a US KC-135 refueling aircraft crashed in Iraq. pic.twitter.com/EecegF2RvS — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 13, 2026

Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανοιχτές πηγές πληροφόρησης διακρίνεται στο δεύτερο αεροσκάφος της USAF που κατάφερε να προσγειωθεί επιτυχώς να λείπει τμήμα του κάθετου σταθεροποιητή, με πολλούς αναλυτές να συγκλίνουν στην άποψη περί ατυχήματος στον αέρα, δηλαδή σύγκρουσης των δύο KC-135.