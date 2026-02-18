Συμβαίνει τώρα:
Νεκρός ισραηλινός στρατιώτης στη Λωρίδα της Γάζας

Έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του
Ισραηλινοί στρατιώτης στη Γάζα
Israeli soldiers walk on the Israeli side of the Israel-Gaza border in southern Israel, January 21, 2026. REUTERS/Amir Cohen

Την ώρα της μάχης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός, ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ, πιθανόν από «φίλια πυρά», σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

«Ο επιλοχίας Οφρί Γιαφέ, στρατιώτης της μονάδας αναγνώρισης των αλεξιπτωτιστών, ηλικίας 21 ετών και με καταγωγή από τη ΧαΓιογκέβ έπεσε νεκρός εν ώρα μάχης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Επιπλέον, ο στρατιώτης «είναι πιθανό να σκοτώθηκε από φίλια πυρά», επεσήμανε στρατιωτική πηγή στο AFP, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Οι συνθήκες θανάτου του «ερευνώνται», πρόσθεσε.

Ο θάνατος του Οφρί Γιαφέ ανεβάζει σε πέντε τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

