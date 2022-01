Ένας πρώην συνεργάτης του Οσάμα μπιν Λάντεν, σκοτώθηκε μετά από αεροπορική επίθεση που πραγματοποίησαν δυνάμεις των ΗΠΑ στην Υεμένη κατά θέσεων της οργάνωσης Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ).

Με ανακοίνωσή της, το παρακλάδι της Αλ Κάιντα (ΑΚΑΧ) αναφέρει το θάνατο του στελέχους της και πρώην συνεργάτη του Οσάμα μπιν Λάντεν, μετά την αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ στην Υεμένη, κάτι που επιβεβαίωσε και η διευθύντρια του κέντρου SITE Intelligence Group, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά τη δραστηριότητα τζιχαντιστικών και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τη Ρίτα Κατς, η ΑΚΑΧ δεν διευκρίνισε ούτε το πότε, ούτε το πού σκοτώθηκε ο Σάλεχ μπιν Σαλίμ μπιν Ουμπάιντ Αμπολάν, γνωστός επίσης ως Αμπού Ομάιρ αλ Χαντράμι, πρώην συνεργάτης του ηγέτη της Αλ Κάιντα, γεγονός που η ίδια χαρακτήρισε «παράξενο» μέσω Twitter.

Η ίδια, πρόσθεσε τις πληροφορίες πως τη 14η Νοεμβρίου 2021 οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αεροπορικό πλήγμα στην Υεμένη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη της ΑΚΑΧ.

BREAKING: AQAP announces death of military commander/former Bin Laden associate Salih bin Salim bin Ubayd ’Abolan (AKA Abu 'Umayr al-Hadhrami) in US airstrike in Yemen. Strange that group did not specify date/location. Reports show US airstrike killed 3 AQAP militants on Nov. 14. https://t.co/NkAv5Fzh6f pic.twitter.com/8FrdCm24ue