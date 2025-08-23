Κόσμος

Νέο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας μετά από δηλώσεις Σαλβίνι για τον Μακρόν – Κλήθηκε η Ιταλίδα πρέσβης

Το Παρίσι κάλεσε την πρέσβη της Ιταλίας μετά από δηλώσεις του Ματέο Σαλβίνι που κρίθηκαν «απαράδεκτες», οι οποίες στόχευαν άμεσα τον Εμανουέλ Μακρόν και τη στήριξή του στην αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία
Ο Ματέο Σαλβίνι
Ο Ματέο Σαλβίνι REUTERS/Daniele Mascolo

Μια νέα ένταση ταράζει το Παρίσι και τη Ρώμη: την Παρασκευή (22.08.2025), το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε την Εμανουέλα Ντ’Αλεσάντρο, πρέσβη της Ιταλίας, αντιδρώντας στις δηλώσεις του Ιταλού αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι. Ο τελευταίος είχε προτείνει ο Εμανουέλ Μακρόν «να πάει ο ίδιος» στην Ουκρανία, «με κράνος και όπλο», για να υπερασπιστεί το σχέδιό του για αποστολή στρατευμάτων.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται η Le Monde, η Γαλλία ξεκαθάρισε στην πρέσβη της Ιταλίας ότι οι δηλώσεις του Ματέο Σαλβίνι αυτές βλάπτουν το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις συγκλίσεις που είχαν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες, ειδικά όσον αφορά τη στήριξη στην Ουκρανία. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από το γαλλικό ραδιόφωνο France Inter.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλβίνι επιτίθεται στον Γάλλο πρόεδρο. Τον περασμένο Μάρτιο τον είχε χαρακτηρίσει «τρελό», κατηγορώντας τον ότι ωθεί την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Την ώρα που το Παρίσι και το Λονδίνο επιδιώκουν να αναπτύξουν μια «συμμαχία εθελοντών» για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια ενδεχόμενη εκεχειρία με τη Μόσχα, η Ρώμη ακολουθεί διαφορετική γραμμή. Η πρόεδρος του Ιταλικού Συμβουλίου, Τζόρτζια Μελόνι, αρνείται οποιαδήποτε ιταλική συμμετοχή, βαθαίνοντας το χάσμα μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης των αδερφών Μενέντεζ - Θα παραμείνουν φυλακή για τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια
Ο Λάιλ και ο Έρικ Μενέντεζ δεν θα αποφυλακιστούν υπό όρους – Οι αρχές της Καλιφόρνιας απέρριψαν το αίτημά τους, κρίνοντας ότι εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο
τα αδέλφια Μενέντεζ
Ο Τραμπ αντιδρά με τον ρωσικό βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου στην Ουκρανία – «Δεν είμαι ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο»
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε την ρωσική επίθεση εναντίον αμερικανικού εργοστασίου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι δεν αποδέχεται τη συνέχιση αυτής της αιματηρής σύγκρουσης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ 1
Πούτιν για Τραμπ: Οι ηγετικές ικανότητές του θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Ρωσίας - Αμερικής - Σχέδια για κοινά έργα σε Αρκτική και Αλάσκα
«Αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν»
Πουτιν - Τραμπ 2
Newsit logo
Newsit logo