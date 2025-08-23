Νέο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας μετά από δηλώσεις Σαλβίνι για τον Μακρόν – Κλήθηκε η Ιταλίδα πρέσβης

Μια νέα ένταση ταράζει το Παρίσι και τη Ρώμη: την Παρασκευή (22.08.2025), το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας κάλεσε την Εμανουέλα Ντ’Αλεσάντρο, πρέσβη της Ιταλίας, αντιδρώντας στις δηλώσεις του Ιταλού αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι. Ο τελευταίος είχε προτείνει ο Εμανουέλ Μακρόν «να πάει ο ίδιος» στην Ουκρανία, «με κράνος και όπλο», για να υπερασπιστεί το σχέδιό του για αποστολή στρατευμάτων.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται η Le Monde, η Γαλλία ξεκαθάρισε στην πρέσβη της Ιταλίας ότι οι δηλώσεις του Ματέο Σαλβίνι αυτές βλάπτουν το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών, παρά τις συγκλίσεις που είχαν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες, ειδικά όσον αφορά τη στήριξη στην Ουκρανία. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε και από το γαλλικό ραδιόφωνο France Inter.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλβίνι επιτίθεται στον Γάλλο πρόεδρο. Τον περασμένο Μάρτιο τον είχε χαρακτηρίσει «τρελό», κατηγορώντας τον ότι ωθεί την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Την ώρα που το Παρίσι και το Λονδίνο επιδιώκουν να αναπτύξουν μια «συμμαχία εθελοντών» για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια ενδεχόμενη εκεχειρία με τη Μόσχα, η Ρώμη ακολουθεί διαφορετική γραμμή. Η πρόεδρος του Ιταλικού Συμβουλίου, Τζόρτζια Μελόνι, αρνείται οποιαδήποτε ιταλική συμμετοχή, βαθαίνοντας το χάσμα μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων.