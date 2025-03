Νέο Μεξικό: Τρεις νεαροί νεκροί και 15 τραυματίες από πυροβολισμούς σε επίδειξη αυτοκινήτων

Τρεις νέοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς την Παρασκευή (21.03.2025) το βράδυ στην πόλη Λας Κρούσες στο Νέο Μεξικό.

Ο Τζέρεμι Στόρι, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη αυτή, στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε «γιγαντιαίο τόπο εγκλήματος», σε χώρο όπου υπήρξε «καβγάς δυο ομάδων νεαρών που κατέληξε σε πυροβολισμούς».

«Γινόταν επίδειξη αυτοκινήτων σε πάρκο», με παρόντες περίπου 200 ανθρώπους, εξήγησε, διευκρινίζοντας πως δυο ομάδες είχαν «προβλήματα από πριν» και η κατάσταση «εκτραχύνθηκε την περασμένη νύχτα».

Επιτόπου βρέθηκαν κάπου εξήντα κάλυκες πιστολιών. Τα θύματα είναι δυο νέοι 19 ετών και έφηβος 16 ετών.

Οι τραυματίες είναι μεταξύ 16 και 36 ετών. Δεν έχει γίνει καμιά σύλληψη ως αυτό το στάδιο.

