Όποιος ακούει τα «We Got the Beat» και «Our Lips Are Sealed» και θέλει να ανέβει στην πίστα για να χορέψει μπορεί να δει το ντοκιμαντέρ «The Go-Go’s» του Showtime που εστιάζει στο γυναικείο πανκ – ποπ συγκρότημα που κυριαρχούσε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς τη δεκαετία του 1980.

Το ντοκιμαντέρ που σκηνοθετεί η Άλισον Έλγουντ, δημιουργός του ντοκιμαντέρ Hulu «Laurel Canyon» προβλήθηκε πρόσφατα από το Hulu.

«Το συγκρότημα παραχώρησε πλήρη πρόσβαση σε αυτή τη γλαφυρή βιογραφία με ειλικρινείς συνεντεύξεις και πλάνα αρχείου για να αφηγηθεί την πραγματική ιστορία της μετεωρικής ανόδου στη φήμη και τα ταξίδια, τους θριάμβους, τα γέλια και τους αγώνες στην πορεία».

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ