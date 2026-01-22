Κόσμος

Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία: Σύγκρουση τρένου με γερανό στην Καρθαγένη

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γερανός βρέθηκε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή
Σύγκρουση τρένου με γερανό στην Ισπανία

Ένα ακόμη σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ισπανία όταν τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη. 

Την ώρα που ακόμα είναι νωπές οι μνήμες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ της Ισπανίας με τους δεκάδες νεκρούς και τα δύο στην Βαρκελώνη, ήρθε να προστεθεί ένα νέο ατύχημα με τρένο.

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Μούρθια, όταν συρμός της γραμμής Cartagena – Los Nietos συγκρούστηκε με γερανό στην περιοχή Alumbres, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβατών.

Σύμφωνα με το RTVE και το πρακτορείο EFE, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης στο σημείο του ατυχήματος, κοντά στη στάση «Los Partidarios», μεταξύ της Καρθαγένης και του δήμου La Unión.

Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ της περιοχής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής, αν και εξετάζεται η μεταφορά τους σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

 

Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γερανός βρέθηκε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή.

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν εδώ και καιρό ότι το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται «επικίνδυνο», καθώς δεν διαθέτει φωτεινή σηματοδότηση ή προστατευτικά συστήματα, με αποτέλεσμα η διέλευση των τρένων να γίνεται χωρίς επαρκή προειδοποίηση.

