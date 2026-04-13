Νέο σόου από τον Ντόναλντ Τραμπ: Παρήγγειλε fast food στον Λευκό Οίκο και άφησε 100 δολάρια φιλοδώρημα

Κάλεσε τη διανομέα να δώσουν μαζί συνέντευξη Τύπου, ως τέχνασμα για να διαφημίσει το νομοσχέδιό του για τα φιλοδωρήματα
Αφορμή για λίγη… αυτοπροβολή βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να «πουλήσει» το νομοσχέδιό του για το φιλοδώρημα με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο: παραγγέλνοντας fast food κατευθείαν στο Οβάλ Γραφείο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμφανίστηκε να υποδέχεται διανομέα στην πόρτα του Λευκού Οίκου, μετατρέποντας μια απλή παράδοση φαγητού σε μικρό επικοινωνιακό σόου.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά τον σάλο που είχε προκύψει από την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, ως «Χριστό», ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για τη φορολογική του πολιτική γύρω από το φιλοδώρημα, καλώντας μάλιστα τη διανομέα να συμμετάσχει σε μια… άτυπη συνέντευξη Τύπου. «Αυτοί δεν είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι;» σχολίασε, επιχειρώντας να δώσει πιο ανθρώπινο τόνο στην παρουσίασή του.

Η γυναίκα απάντησε με ευγένεια: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε, κύριε», με τον πρόεδρο να συνεχίζει λέγοντας πως η μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων είναι «κάτι πολύ ξεχωριστό» που αφορά ανθρώπους σαν κι εκείνη. Μάλιστα, της είπε ότι αποτελεί «μεγάλη τιμή» που τη γνωρίζει και δεν δίστασε να προσθέσει με το γνωστό του ύφος: «Νομίζω ότι με ψηφίσατε».

Η διανομέας απάντησε αμήχανα ότι «ίσως» τον είχε ψηφίσει, ενώ όταν εκείνος τη ρώτησε για άλλα πολιτικά ζητήματα, όπως η συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει άποψη και ότι βρίσκεται εκεί για το θέμα των φιλοδωρημάτων.

 

Στο τέλος, ο Τραμπ της έδωσε ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα, με δημοσιογράφους να διακρίνουν τουλάχιστον ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων. Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφέρει και άλλα παραδείγματα εργαζομένων που, όπως είπε, έλαβαν εντυπωσιακά ποσά, κάνοντας λόγο για φιλοδωρήματα που έφτασαν ακόμη και τα 5.000 ή 7.000 δολάρια.

Η σκηνή, που θύμισε περισσότερο επικοινωνιακή καμπάνια παρά μια απλή παραγγελία φαγητού, σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να βλέπουν άλλη μια προσπάθεια του Τραμπ να περάσει το μήνυμά του με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο.

