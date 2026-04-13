Ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση με την AI εικόνα του ως «Χριστού» μετά από την κατακραυγή υποστηρικτών του

Συντηρητικοί και χριστιανοί υποστηρικτές του τον κατηγόρησαν για «απαράδεκτη» και «βλάσφημη» εικόνα - «Ο Θεός δεν είναι για κοροϊδία»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή στο Truth Social μια εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και τον παρουσίαζε ως Ιησού Χριστό, κάτι που προκάλεσε σάλο, ακόμη και από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του.

Στην εικόνα παρουσιαζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ σαν μια μορφή που θυμίζει τον Ιησού Χριστό, με φως να βγαίνει από τα χέρια του, καθώς «θεραπεύει» έναν άρρωστο άνδρα σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ στο φόντο εμφανιζόταν μια σκοτεινή φιγούρα.

Η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα, είχε ήδη όμως προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από πιστούς και υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου, πολλοί από τους οποίους τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους, αναφέρει ο Guardian.

Η Riley Gaines, παρουσιάστρια του Fox News και συντηρητική σχολιάστρια, δήλωσε πως δεν καταλαβαίνει γιατί έκανε μια τέτοια ανάρτηση. «Ψάχνει αντίδραση; Το πιστεύει πραγματικά; Όπως και να έχει, δύο πράγματα ισχύουν: λίγη ταπεινότητα θα του έκανε καλό και ο Θεός δεν είναι για κοροϊδία», έγραψε.

Η Megan Basham, αρθρογράφος στο Daily Wire, χαρακτήρισε την εικόνα «εξοργιστική βλασφημία». Αναρωτήθηκε αν ο πρόεδρος προσπαθούσε να κάνει χιούμορ ή αν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση και ζήτησε να κατεβάσει άμεσα την ανάρτηση και να ζητήσει συγγνώμη από τον αμερικανικό λαό και τον Θεό.

Από την πλευρά της, η Isabel Brown μίλησε για κάτι «αηδιαστικό και απαράδεκτο», τονίζοντας πως τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τον Ιησού. Παρόμοια ήταν και η αντίδραση του Steve Deace από το BlazeTV, ο οποίος σχολίασε λακωνικά με μία μόνο λέξη: «Όχι».

Υπενθυμίζεται ότι κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο και τον ποντίφικα, με τον πάπα Λέοντα στέλνει το μήνυμα πως δεν θα σταματήσει να μιλά ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης, λίγες ώρες μετά τη νέα επίθεση που του εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οφείλει σε εκείνον την εκλογή του.

Γαλλία: Προφυλακίστηκε ο πατέρας που κρατούσε φυλακισμένο το 9χρονο παιδί του μέσα σε ένα βαν για πάνω από έναν χρόνο
«Ήταν γυμνό, ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση, σκεπασμένο με μια κουβέρτα πάνω σε ένα σωρό από σκουπίδια και κοντά σε περιττώματα», ανέφερε ο εισαγγελέας
Outside view of the building where a 9-year-old boy was rescued this week after living locked in his father's utility van since 2024, in Hagenbach, Eastern France, Saturday, April 11, 2026.
