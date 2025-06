Νέοι φονικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο: «Καταστρέψαμε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ»

Νέες αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε το Ισραήλ σήμερα (27.06.2025) εναντίον υποδομής της Χεζμπολάχ, όπως υποστηρίζουν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, με σχετικά βίντεο στα social media να δείχνουν καπνούς στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Ειδικότερα, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ναμπατίγια, στο νότιο Λίβανο, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για σφοδρές αεροπορικές επιδρομές.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, χτυπήθηκε μια εγκατάσταση κοντά στο η εγκατάσταση την οποία χρησιμοποιούσαν δυνάμεις της Χεζμπολάχ με στόχο να εξαπολύουν πυρά κατά των ισραηλινών στρατευμάτων, ενώ ήταν στρατηγικό σημείο για την αμυντική τους διάταξη.

Lebanese media reports a series of Israeli strikes in southern Lebanon a short while ago. pic.twitter.com/umKGqsejNO