Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ: «Ο κόσμος μπούχτισε με την πολιτική – Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

«Οι πολιτικοί πρέπει να ανεβάσουμε τον πήχη», δήλωσε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ στην πρώτη ομιλία του

έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, αφού διορίστηκε από τον βασιλιά Κάρολο μετά και την τυπική παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Ο Άντι Μπέρναν είπε ακόμα ότι γνωρίζει πως «οι άνθρωποι στα σπίτια τους έχουν κουραστεί και απογοητευτεί από την πολιτική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας: δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και θα γίνουμε», δεσμεύτηκε.

Watch my first speech as Prime Ministerhttps://t.co/dIVOCfWo9G — Andy Burnham (@andyburnham) July 20, 2026

«Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή την αρχή ώστε η Βρετανία να πιστεύει ξανά. Τη στιγμή που θα επαναφέρουμε την ελπίδα. Θα παρουσιάσω ένα νέο σχέδιο για τη Βρετανία, ένα δεκαετές σχέδιο» πρόσθεσε.

«Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ανακτήσουμε την σταθερότητα της Βρετανίας», είπε ακόμα ο νέος βρετανός πρωθυπουργός την πρώτη του ομιλία έξω από το κτίριο του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δηλώνοντας ότι τα πρώτα τηλεφωνήματα σε ξένους ηγέτες θα είναι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντι Μπέρναμ ξεκαθάρισε ότι θα κάνει σαφές στον ουκρανό πρόεδρο ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία.

Υποστήριξε ακόμα ότι πολλοί πολίτες αισθάνονται πως οι κοινότητές τους παραμένουν σε παρακμή και δεν έχουν τα μέσα να αλλάξουν την πορεία τους. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η κυβέρνησή του θα επιδιώξει να αλλάξει τον τρόπο άσκησης της πολιτικής, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία και στην επίλυση προβλημάτων αντί για τη στείρα πολιτική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, δεσμεύθηκε να προχωρήσει σε μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών, μεταφέροντας περισσότερες αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου, στο οποίο βασικά αγαθά και υπηρεσίες θα βρίσκονται υπό ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο ώστε να γίνουν πιο προσιτά στους πολίτες.

Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Αντι Μπέρναμ υποσχέθηκε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης αυτήν την εβδομάδα και την κατάρτιση εντός του έτους δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας και αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνιση, στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην «αστεγία».

Υποσχέθηκε επίσης να αναλάβει δράση «τώρα για να προσφερθεί στους ανθρώπους μία ανάπαυλα και να βοηθηθούν για να αντιμετωπίσουν το κόστος διαβίωσης.

«Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ανακτήσουμε την σταθερότητα της Βρετανίας», είπε κατά την πρώτη του ομιλία έξω από το κτίριο του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ μπροστά σε συνεργάτες και υποστηρικτές του μιλώντας χωρίς σημειώσεις από το αναλόγιο που τοποθετείται κατά παράδοσιν μπροστά από την είσοδο του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι», είπε.

Ο Άντι Μπέρναν έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Κάρολο

Ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επιβεβαίωσε επίσημα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ με την εξής ανακοίνωση:

«Η Αυτού Μεγαλειότης δέχθηκε σε ακρόαση τον αξιότιμο βουλευτή Άντριου Μπέρναμ και του ζήτησε να σχηματίσει νέα Κυβέρνηση. Ο αξιότιμος βουλευτής Άντριου Μπέρναμ αποδέχθηκε την πρόταση του Βασιλιά και έδωσε τον καθιερωμένο όρκο κατά τον διορισμό του ως Πρωθυπουργού και Πρώτου Λόρδου του Θησαυροφυλακίου. Η κ. Μαρί-Φρανς βαν Χιλ έγινε επίσης δεκτή από την Αυτού Μεγαλειότητα».

Η άφιξη του Μπέρναν στο Μπάκιγχαμ:

WATCH: Andy Burnham arrives at Buckingham Palace to be appointed Prime Minister of the United Kingdom pic.twitter.com/0N5JeCfeXE — Politics UK (@PolitlcsUK) July 20, 2026

Δείτε live:

«Το έργο μου ολοκληρώθηκε»

Νωρίτερα, ο Κιρ Στάρμερ μίλησε για τελευταία φορά ως πρωθυπουργός έξω από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ στο κέντρο του Λονδίνου και ακολούθως συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο στον οποίο υπέβαλε την παραίτησή του. Στη συνέχεια αποχώρησε και στο Μπάκιγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ ο οποίος συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε «υπερήφανος» για το έργο που έγινε στην διετία της πρωθυπουργίας του λέγοντας ότι η χώρα είναι «πιο ισχυρή και πιο δίκαιη» από ό,τι όταν ανέλαβε την εξουσία, κατά την διάρκεια της τελευταίας του ομιλίας στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «σήμερα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο από ό,τι πριν από δύο χρόνια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ που παραδίδει την εξουσία στον Αντι Μπέρναμ.

«Αποχωρώ με το χαμόγελο και αποχωρώ υπερήφανος για όλα όσα επιτελέσαμε», είπε.

Στη συνέχεια μετέβη στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ όπου υπέβαλε και επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο.

Η συνάντηση με τον Κάρολο διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, ενώ αμέσως μετά ο πρώην πλέον πρωθυπουργός αποχώρησε διακριτικά από το παλάτι, τηρώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Για την επίσημη υποβολή της παραίτησης, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Ο Σερ Κιρ Στάρμερ, βουλευτής, είχε ακρόαση με τον Βασιλιά αυτό το πρωί και υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και του Πρώτου Λόρδου του Θησαυροφυλακίου, την οποία Αυτού Μεγαλειότης είχε την ευχαρίστηση να αποδεχθεί ευγενώς. Η Λαίδη Στάρμερ έγινε επίσης δεκτή από τον Βασιλιά».

Ο Άντι Μπέρναμ αποτελεί το νεότερο πρόσωπο σε μια μακρά σειρά διαδοχικών αλλαγών στην ηγεσία της χώρας, καθώς τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν περάσει από το αξίωμα έξι προκάτοχοί του. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος κατά τη σαρωτική εκλογική νίκη των Εργατικών πριν από δύο χρόνια είχε δεσμευτεί να φέρει σταθερότητα στη χώρα και να βάλει τέλος στα χρόνια της πολιτικής αβεβαιότητας που χαρακτήρισαν τη διακυβέρνηση των Συντηρητικών.

Ο Στάρμερ είχε διαδεχθεί τον Ρίσι Σούνακ, ο οποίος παρέμεινε στην πρωθυπουργία από το 2022 έως το 2024.

Πριν από τον Σούνακ, η Λιζ Τρας παρέμεινε στην εξουσία για μόλις 49 ημέρες, παίρνοντας τη σκυτάλη από τρεις ακόμη πρωθυπουργούς του Συντηρητικού Κόμματος: τον Μπόρις Τζόνσον (2019-2022), τη Τερέζα Μέι (2016-2019) και τον Ντέιβιντ Κάμερον (2010-2016).