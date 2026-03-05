Κόσμος

Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου – Ο τρίτος τις τελευταίες ώρες

Η πρώτη καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο πριν τις 11 και η δεύτερη το πρωί της Πέμπτης και η τελευταία σήμερα το απόγευμα η οποία και έληξε καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι. 
REUTERS
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (05/03/2026) λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, όπου βρίσκεται η βρετανική βάση.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι στην Κύπρο τις τελευταίες ώρες, με την βρετανική βάση να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Η πρώτη καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο πριν τις 11 και η δεύτερη το πρωί της Πέμπτης και η τελευταία σήμερα το απόγευμα η οποία και έληξε καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι. 

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλούμε να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και να μην μετακινηθείτε μέχρι νεωτέρας επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από σταθερά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλούμε να περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα στα αγγλικά στα κινητά των κατοίκων της περιοχής Ακρωτηρίου.

Σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει τα εξής: Σε σχέση με την ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων ασφαλείας λίγο νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις του Ακρωτηρίου, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή και ως εκ τούτου έχουν λήξει.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
166
128
82
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ρωσία ο μεγάλος κερδισμένος: Ο πόλεμος με το Ιράν εξαντλεί τα όπλα που χρειάζεται η Ουκρανία
Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot καταναλώνονται στη Μέση Ανατολή, ενώ η άνοδος των τιμών πετρελαίου ενισχύει τη ρωσική οικονομία, σύμφωνα με την Wall Street Journal - «Εξαφανισμένοι» οι σύμμαχοι του Ιράν Ρωσία και Κίνα
Ιρσαηλινά οχήματα στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου
Όλες οι θεωρίες για το πώς η Μοσάντ εντόπισε τον Χαμενεΐ – Εμφυτεύματα δοντιών, χακάρισμα app προσευχής και κάμερα στο δαχτυλίδι του
Το Ισραήλ χάκαρε όλες τις κάμερες κυκλοφορίας της Τεχεράνης, σύμφωνα με τους Financial Times -Εξετάζεται ακόμα και κατάσκοπος μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης
Ο Αλί Χαμενεΐ 11
Newsit logo
Newsit logo