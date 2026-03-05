Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου – Ο τρίτος τις τελευταίες ώρες

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (05/03/2026) λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, όπου βρίσκεται η βρετανική βάση.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι στην Κύπρο τις τελευταίες ώρες, με την βρετανική βάση να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Η πρώτη καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο πριν τις 11 και η δεύτερη το πρωί της Πέμπτης και η τελευταία σήμερα το απόγευμα η οποία και έληξε καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλούμε να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και να μην μετακινηθείτε μέχρι νεωτέρας επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από σταθερά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλούμε να περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα στα αγγλικά στα κινητά των κατοίκων της περιοχής Ακρωτηρίου.

Σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει τα εξής: Σε σχέση με την ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων ασφαλείας λίγο νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις του Ακρωτηρίου, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή και ως εκ τούτου έχουν λήξει.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών.