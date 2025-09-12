Κόσμος

Νεπάλ: Εφτασαν τους 51 οι νεκροί από τις ταραχές – Δραπέτευσαν 12.500 φυλακισμένοι

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών
Ταραχές στο Νεπάλ
Κρατούμενοι καίνε έπιπλα και άλλα αντικείμενα έξω από τη φυλακή Ντίλι Μπαζάρ REUTERS/Navesh Chitrakar

Με αίμα βάφτηκαν οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ με 51 άτομα να κάνουν τη ζωή τους στο βίαιο κύμα ταραχών για τον αποκλεισμό των social media στη χώρα, αλλά και τη διαφθορά που επικρατεί στη χώρα. 

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ είχαν ως συνέπεια να πέσει η κυβέρνηση της χώρας. «Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στις ταραχές, από τους οποίους 21 ήταν διαδηλωτές και 3 αστυνομικοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Μπινόντ Γιμίρε.

«Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν. Μερικοί συνελήφθησαν και πάλι, 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν», συνέχισε ο Γιμίρε.

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, και να τραυματισθούν εκατοντάδες.

Ήδη την επομένη, ο πρωθυπουργός ΚΠ Σάρμα Όλι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024, διέταξε να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες των Facebook, X και Youtube και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την αστυνομική βία. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Στρατιώτες στο Νεπάλ σταματούν φυλακισμένους που προσπαθούν να δραπετεύσουν
Στρατιώτες στο Νεπάλ σταματούν φυλακισμένους που προσπαθούν να δραπετεύσουν REUTERS/Navesh Chitrakar

Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας της Τρίτης, νεαροί διαδηλωτές λεηλάτησαν πολυάριθμα δημόσια κτίρια, σπίτια πολιτικών ηγετών και άλλα σύμβολα της εξουσίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού. Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της Τρίτης τον έλεγχο της πρωτεύουσας, όπου επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Οχημα του στρατού σε δρόμο στο Νεπάλ
Οχημα του στρατού σε δρόμο στο Νεπάλ REUTERS/Navesh Chitrakar

Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ άρχισε επίσης συνομιλίες, κυρίως με αντιπροσώπους των διαδηλωτών, για το διορισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Η πρώην επικεφαλης του Ανώτατου Δικαστηρίου Σουσίλα Κάρκι, 73 ετών, βολιδοσκοπήθηκε για να αναλάβει την πρωθυπουργία, όμως το όνομά της δεν είναι ομόφωνα αποδεκτό μεταξύ των διαδηλωτών.

Οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται σήμερα.

